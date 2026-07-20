Futbol
El CE Manresa ja es prepara per al retorn a Segona Federació
L’equip dirigit per Sergi Trullàs va tornar ahir al vespre als entrenaments, nou dies abans del primer partit de pretemporada
El tècnic va dir en roda de premsa que «ha estat un retorn molt bo, amb un ritme bastant alt»
El CE Manresa ha iniciat aquest vespre els preparatius per al retorn a la Segona Federació. L’equip dirigit per Sergi Trullàs ha realitzat el primer entrenament de la pretemporada, marcat pels primers contactes amb la pilota, i nou dies abans del primer partit de l’estiu. El tècnic barceloní del club bagenc ha explicat en la roda de premsa posterior a la sessió que «ha sigut un retorn molt bo, amb un ritme bastant alt. Per sobre del que m’esperava».
El primer entrenament del CE Manresa ha durat al voltant d’una hora i ha comptat amb la presència de dinou jugadors. Alguns dels que ja hi eren l’any passat, els quatre nouvinguts, un juvenil i d’altres de desconeguts que ajuden a fer més gran la plantilla en els primers dies.
L’entrenament ha començat una mica abans del previst amb els primers moviments d’escalfament. Més tard, han fet un exercici de conservació de pilota. Finalment, els jugadors s'han repartit en dos equips per acabar la sessió amb un partit amb tres porteries entre els dos camps. Una de més grossa a cada banda, protegida pels porters Òscar Pulido i Quim Borràs, i una altra de més reduïda sense porter. Quan han acabat, el primer a fer-se sentir ha estat el manresà Èric Montes amb un «que bé. Molt bon nivell des del primer dia». «L’objectiu ha de ser el play-off», ha dit un altre, clarament en to de broma. Aleix Díaz i els nous fitxatges Santi Guzmán i Óscar Goméz han fet entrenaments individualitzats per acabar de recuperar-se de les respectives lesions.
«L’objectiu d’avui era conèixer-nos, adaptar-nos als nous jugadors, sumar progressivament, sense passar-nos amb les càrregues i reprendre el contacte amb la pilota», ha assegurat Trullàs.
El CE Manresa jugarà el primer partit de pretemporada el 29 de juliol davant el CE Sabadell de Segona Divisió, un equip entrenat per Ferran Costa, l’entrenador que va ascendir el CE Manresa a Segona Federació ara fa uns anys. El calendari, molt exigent, consistirà en dos partits per setmana, perquè «el millor entrenament són els partits. Allà veiem quins aspectes hem de millorar o potenciar. Ja ho vam fer l’any passat i va sortir a la perfecció», ha dit el tècnic. «Els partits ens preparen per allò que farem durant la temporada. Per tant, no hi ha millor sessió de preparació», ha afegit.
L’objectiu abans de la temporada és «descobrir connexions, veure l’equip en totes les fases del joc, veure en quines zones fem mal i de quina manera», ha afirmat Trullàs. A partir d’aquí, «volem arribar el 6 de setembre a Arnedo en el millor estat de forma possible». En aquell escenari el CE Manresa disputarà el primer enfrontament del retorn a la Segona Federació. La setmana següent, s’estrenarà al Congost davant el Peña Sport FC. «Hi ha molt poca informació disponible sobre els rivals i és probable que no estigui actualitzada. Per tant, és moment de centrar-nos en nosaltres mateixos. Tenim molt de temps al davant», ha conclòs Trullàs.
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