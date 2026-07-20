Mundial 2026
Final de cicle per a Messi i potser Scaloni, però també per al poderós cap de la Federació Argentina de futbol
El de Rosario, a prop de l’adeu, l’entrenador té contracte fins a final d’any i no se sent en condicions de seguir mentre el president de la Federació s’ha d’enfrontar a la justícia
Abel Gilbert
«Serà difícil repetir una cosa tan gran», va dir Lionel Scaloni. L’entrenador de la selecció argentina va parlar sobre l’equip que va guanyar un Mundial i dues Copes Amèrica, i que als Estats Units es va quedar a punt d’una gesta que aquest dilluns encara era plorada a Buenos Aires i altres ciutats d’aquest país. Aquesta consciència de l’irrepetible va tenir al seu torn una referència personal. Scaloni, el que va arribar a aquest lloc tan cobejat de manera inesperada i que es va convertir en un emblema, avui per sobre de César Luis Menotti i Carlos Bilardo, és el primer a reconèixer que s’ha escrit el punt final d’una història. El que sol dir-se final de cicle, i que en aquest cas coincideix ni més ni menys que amb el de Leo Messi.
Scaloni i «la Pulga» van constituir una unitat indivisible. Messi va trobar la seva millor versió al combinat albiceleste des del moment en què l’altre Lionel es va fer càrrec de conduir-lo des de fora del camp de joc. Als 39 anys, és pràcticament impossible que l’exblaugrana forci la seva llegenda i segueixi a l’equip. La final contra Espanya va documentar el pas dels anys i la distància entre els somnis i la realitat.
Pel que fa a Scaloni, té contracte fins al desembre. «¿Qui millor que ell per intentar superar una cosa que ell mateix va crear?», es va preguntar el diari ‘La Nación’. El seu pas per la selecció «quedarà com el millor de la història, perquè el lògic seria que encara no finalitzi i, a més, ¿qui sap els anys que l’Argentina hauria d’esperar per viure’n un altre de semblant?».
Scaloni va trencar a plorar en plena roda de premsa, com si, en aquesta impossibilitat de mantenir les maneres expressés una angoixa en nom dels seus jugadors i el mateix país que esperava el miracle. «Mai a la vida vaig pensar estar en aquest lloc», va reconèixer. «Per seguir es necessiten un munt de coses. Sobretot, tornar a resetejar-se, a formar un grup com aquest, que difícilment es torni a formar. Sento la necessitat de pensar perquè no sé si puc fer una cosa tan gran com això. Compliré el meu contracte i després veuré».
I és precisament el «després» el que genera una primerenca angoixa en una pàtria de seguidors que van suspendre les seves rancúnies polítiques i socials, tot pels colors de la casaca. ¿Quin és el «després» de Messi, tan sàviament administrat per Scaloni quan se’l creia a prop de la retirada?
Una agenda amb dubtes
Diumenge a la nit va tenir gust a vetlla en diferents racons del país. Hi va haver gent al centre de Buenos Aires. Els «celebracions» van acabar amb disturbis i 25 detinguts. L’Associació de Futbol Argentí (AFA) va agrair «l’afecte rebut durant tot el camí, les banderes, els missatges, les caravanes, les abraçades i el suport incondicional». La selecció «és patrimoni de tots els argentins» i cada jugador «va sentir aquest suport dins de la pista». A les paraules l’han de seguir en poc temps els fets. L’equip nacional hauria de disputar potser sis partits fins a final d’any. Allà hi haurà Scaloni, des de ja, però, ¿i Messi?
La Copa Amèrica s’hauria de disputar l’any que ve i està encara massa lluny en l’horitzó. L’Argentina tampoc sap quin serà el mecanisme de les eliminatòries del Mundial 2030. El país serà un dels organitzadors d’una fase del certamen juntament amb l’Uruguai i el Paraguai, per tant, no ha de participar en aquella fase.
La ‘Pulga’ no va voler viatjar a Buenos Aires, potser devastat i incapaç de suportar un vendaval d’emocions. O és potser la profunda consciència que tot ha acabat per a ell. «Li hem demanat tot, exigir-li més és una estupidesa: Messi va fer feliç un país sempre en crisi», va reconèixer el diari ‘Clarín’.
Tornant a la realitat
Va acabar el Mundial més llarg de la història i les il·lusions es dissolen davant milions d’ulls. El Govern d’ultradreta hauria volgut treure rèdit al galimaties. Fins i tot va pensar en un festiu nacional. A tot estirar, una delegació de segona línia rebrà els jugadors a l’Aeroport Internacional. El diumenge dels anhels va suposar per a moltíssims argentins un últim esforç.
Per això van esperar el partit amb el ritual de l’«‘asado’», la carn fumejant a la graella. Aquest mateix dilluns es va saber que el consum de carn bovina va caure més d’11% en el primer semestre i va tocar el seu menor nivell en 30 anys. Sense Messi ni un Mundial a les portes, faltarà a diverses taules els diumenges de futbol. El moviment obrer es prepara per sortir al carrer, aquesta vegada sense excuses futbolístiques: pels pensionats empobrits i els aturats. Tornaran els assots policials contra aquells que protestin.
El president de l’AFA, Carlos «Chiqui» Tapia té altres problemes per resoldre a la seva tornada, a més del futur de Scaloni i l’anunci de Messi sobre el seu eventual comiat. El jutge del Penal Econòmic Diego Amarante li havia concedit una autorització excepcional per viatjar al Mundial, però havia de retornar abans del 21 de juliol. Tapia es troba imputat, sense presó preventiva, com a part d’una causa per presumpta associació il·lícita i apropiació indeguda de tributs i recursos de la seguretat social.
Alhora, el cap de la Federació és investigat als Estats Units per la manera en què s’han administrat els milionaris ingressos internacionals que el seleccionat va generar en els últims anys. Fa temps que el president Javier Milei té Tapia com un dels seus enemics públics. L’acostament del ‘Chiqui’ a Donald Tramp i el trumpisme durant el Mundial potser no el blindi de les futures envestides.
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