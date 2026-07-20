Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Final MundialLloguer a ManresaMor Maurici RosellRaúl MorenoOriol JunquerasCubarsí
instagramlinkedin

Mor Kevin Keegan, doble Pilota d'Or i llegenda del futbol anglès, als 75 anys

La família de l'exjugador, conegut pels sobrenoms King Kev i Mighty Mouse, ha anunciat la seva defunció després de ser diagnosticat de càncer a principis d'any

Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió / EFE

Manresa / Londres

L'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, doble guanyador de la Pilota d'Or, ha mort als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat aquest dilluns la seva família.

Nascut el 14 de febrer de 1951 a Armthorpe (South Yorkshire, Anglaterra), Keegan va rebre els sobrenoms de King Kev (El rei Kev) i Mighty Mouse (El ratolí valent). Va jugar de davanter tant de centre-atacant com d'extrem dret. Va rebre en dues ocasions la Pilota d'Or com a millor jugador europeu els anys 1978 i 1979 i el 1982 li va ser concedida l'Ordre de l'Imperi Britànic. I com a entrenador, va dirigir les banquetes del Newcastle, el Fulham, el Manchester City i la selecció anglesa.

"Amb una immensa tristesa anunciem que Kevin Keegan ha mort a l'edat de 75 anys", han escrit els seus familiars en un comunicat, en què expliquen que havia estat "lluitant" contra el càncer que li van diagnosticar a principis d'aquest mateix any i que va estar acompanyat de la seva esposa i les seves filles en els seus últims moments.

Notícies relacionades

"Kevin, doble guanyador de la Pilota d'Or —els anys 1978 i 1979—, va ser un marit, pare i avi molt estimat", afegeix la família, que també ha volgut agrair el suport de l'"increïble" equip mèdic que el va atendre durant la malaltia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  2. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  3. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  4. Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
  5. Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
  6. L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
  7. El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
  8. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida

Mor Kevin Keegan, doble Pilota d'Or i llegenda del futbol anglès, als 75 anys

Mor Kevin Keegan, doble Pilota d'Or i llegenda del futbol anglès, als 75 anys

El Tribunal de Comptes no aplica de moment l'amnistia i dona deu dies a les parts per presentar al·legacions

El Tribunal de Comptes no aplica de moment l'amnistia i dona deu dies a les parts per presentar al·legacions

Final de cicle per a Messi i potser Scaloni, però també per al poderós cap de la Federació Argentina de futbol

Final de cicle per a Messi i potser Scaloni, però també per al poderós cap de la Federació Argentina de futbol

Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: "Una de les cantants més famoses..."

Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: "Una de les cantants més famoses..."

Descobreixen 32 noves espècies de molses i hepàtiques al parc de Sant Llorenç del Munt

Descobreixen 32 noves espècies de molses i hepàtiques al parc de Sant Llorenç del Munt

Julito confessa per escrit al jutge que es va pactar l’1% del rescat de Plus Ultra per a Zapatero

Julito confessa per escrit al jutge que es va pactar l’1% del rescat de Plus Ultra per a Zapatero

ERC Sant Vicenç denuncia crits i vandalisme contra una regidora

ERC Sant Vicenç denuncia crits i vandalisme contra una regidora

Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents

Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
Tracking Pixel Contents