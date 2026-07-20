Mor Kevin Keegan, doble Pilota d'Or i llegenda del futbol anglès, als 75 anys
La família de l'exjugador, conegut pels sobrenoms King Kev i Mighty Mouse, ha anunciat la seva defunció després de ser diagnosticat de càncer a principis d'any
Regió / EFE
L'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, doble guanyador de la Pilota d'Or, ha mort als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat aquest dilluns la seva família.
Nascut el 14 de febrer de 1951 a Armthorpe (South Yorkshire, Anglaterra), Keegan va rebre els sobrenoms de King Kev (El rei Kev) i Mighty Mouse (El ratolí valent). Va jugar de davanter tant de centre-atacant com d'extrem dret. Va rebre en dues ocasions la Pilota d'Or com a millor jugador europeu els anys 1978 i 1979 i el 1982 li va ser concedida l'Ordre de l'Imperi Britànic. I com a entrenador, va dirigir les banquetes del Newcastle, el Fulham, el Manchester City i la selecció anglesa.
"Amb una immensa tristesa anunciem que Kevin Keegan ha mort a l'edat de 75 anys", han escrit els seus familiars en un comunicat, en què expliquen que havia estat "lluitant" contra el càncer que li van diagnosticar a principis d'aquest mateix any i que va estar acompanyat de la seva esposa i les seves filles en els seus últims moments.
"Kevin, doble guanyador de la Pilota d'Or —els anys 1978 i 1979—, va ser un marit, pare i avi molt estimat", afegeix la família, que també ha volgut agrair el suport de l'"increïble" equip mèdic que el va atendre durant la malaltia.
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