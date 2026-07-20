Curses de muntanya
«Pell de gallina» en la primera edició de la Port del Comte Skyrace
Al voltant de dos-cents cinquanta aficionats, segons dades de l'organització, van pujar fins al punt més alt del recorregut i van fer emocionar el mig miler d'inscrits de la prova amb aplaudiments i crits de suport
Regió7
La primera edició de la Port del Comte Skyrace va estar marcada per l'emoció al punt més alt del recorregut. Segons dades de l'organització, al voltant de dues-centes cinquanta persones van pujar fins al cim i van fer posar la pell de gallina al mig miler de corredors que van rebre els crits d'ànim i els aplaudiments dels aficionats.
La Port del Comte Skyrace, una prova que aspira a consolidar-se com a cita de referència dins el calendari de les curses de muntanya, va constar de dues distàncies; un primer recorregut, anomenat cursa "reina", de 21 quilòmetres i més de 1500m de desnivell positiu, i un altre de 12km i 800m d'ascensió. Gairebé tota la prova es va dur a terme a més de dos mil metres d'altitud. Un dels moments més destacats que ben segur que en farà repetir la iniciativa va succeir al cim del Port del Comte, quan unes dues-centes cinquanta persones es van aplegar per donar suport al mig miler de corredors. En el moment de passar entremig de tota aquella gentada, sota aplaudiments i crits de suport, als inscrits se'ls posava la pell de gallina, segons van expressar uns quants testimonis a membres de l'organització.
En l'àmbit estrictament esportiu, el guanyador de la distància reina en categoria masculina va ser Miquel Corbera amb un temps de 2:02:07, seguit de Jan Margarit (2:06:19) i Francesc Cabrero (2:07:08). En categoria femenina, la triomfadora va ser Gabriela Lasalle, amb 2:33:50. Darrere d'ella van entrar Sara Roca (2:35:11) i Clara de Lanuza (2:39:28).
En la cursa curta, la de 12km i 800m d'ascensió, que va iniciar des del mateix punt que la "reina" i fins a arribar al punt més alt però que després va variar el recorregut per tornar a la sortida sense cobrir tanta distància, el guanyador va ser Marc Masana amb un temps d'1:10:19. En segona posició va arribar Jaume Guzmán, amb 1:12:21 i, tot just vuit segons després, va entrar el tercer classificat, Marc Malé. En categoria femenina, la vencedora va ser Àmbar Tomàs (1:24:25), seguida d'Abril Altarriba Solà (1:28:59) i Alba Casasayas (1:30:16).
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