Sánchez obre la Moncloa a aficionats i influencers per rebre la selecció i els demana mirar ja cap al 2030: «No n'hi ha dues sense tres»
El protocol habitual es va relaxar per donar pas a un acte multitudinari als jardins del Palau de la Moncloa, en què va sorprendre com a mestre de cerimònies el conegut influencer Ibai Llanos
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebut aquesta tarda els jugadors de la selecció espanyola després de guanyar la Copa del Món de la FIFA 2026 en un format inusual, obert a la participació dels treballadors de la casa i de nombrosos aficionats de totes les edats. Després de saludar un per un els jugadors i l'equip tècnic i de fer una fotografia de família a les escalinates del Palau de la Moncloa, el protocol es va relaxar per donar pas a un acte en un escenari als jardins del palau, en què va sorprendre com a mestre de cerimònies el conegut influencer Ibai Llanos.
Sánchez va agrair així a la federació haver acudit al que va anomenar «la casa de tots els espanyols i espanyoles» i es va atrevir a demanar-los «somiar» amb una tercera estrella en la pròxima cita mundialista. «No n'hi ha dues sense tres, i encara més sent Espanya país amfitrió del Mundial 2030», va concloure. Després de reconèixer que no es considera un expert en futbol, el cap de l'Executiu va assegurar haver «gaudit» amb el joc de la selecció i va reivindicar el camí recorregut per arribar a la final i guanyar-la.
El capità de la selecció, Rodri Hernández, inseparable de la Copa del Món, va tenir unes paraules en què va expressar que «guanyar amb el teu país és el més bonic que hi ha» i va assegurar que aquest seria el títol més especial de la seva carrera esportiva. «El més gran que pots fer en el futbol», va emfatitzar. Així mateix, el seleccionador Luis de la Fuente va destacar en la seva intervenció aquesta generació de futbolistes per definir la selecció com «el millor equip del món, amb majúscules».
El cap de l'Executiu va ser present aquest diumenge a Nova York per assistir a la final i des d'allà va viatjar directament a Algèria, on va mantenir una trobada bilateral amb el president Abdelmadjid Tebboune per escenificar la fi de la crisi diplomàtica provocada pel gir en la posició tradicional espanyola sobre el Sàhara Occidental i reforçar l'aliança en matèria de subministrament de gas. Una cita que s'havia fixat dies abans de saber-se que Espanya jugaria la final del Mundial, fet que va obligar la Moncloa a quadrar agendes a última hora.
Durant la seva declaració institucional al costat del president algerià, i recollint la felicitació d'aquest, Sánchez va aprofitar per, «en un dia de molta alegria i celebració, donar les gràcies a la selecció espanyola i a l'equip tècnic pel seu joc, pel seu esforç i per la victòria, que és una victòria de tots els espanyols i espanyoles». Sense demora, després de participar en el dinar oficial ofert pel president algerià, el cap de l'Executiu va tornar a Madrid per rebre la selecció espanyola al Palau de la Moncloa després de la seva històrica proclamació com a campiona del món en vèncer l'Argentina.
Aquesta va ser la segona parada del recorregut de celebració de la selecció, iniciat després de l'audiència al Palau de la Zarzuela amb els Reis, i que la portarà pels carrers de la capital fins a la plaça de Cibeles. Al costat de la seu del consistori tindrà lloc l'acte central amb la presentació dels futbolistes.
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