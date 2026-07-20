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La selecció espanyola desferma la bogeria a Madrid: 1,8 milions de persones celebren el títol del Mundial

Els campions del món celebren el flamant títol amb una rua i diverses actuacions musicals

Rua a Madrid per celebrar el Mundial d'Espanya

Rua a Madrid per celebrar el Mundial d'Espanya

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Rua a Madrid per celebrar el Mundial d'Espanya / Ballesteros / EFE

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EFE

Madrid

Al voltant d'1,8 milions de persones, segons la Delegació del Govern a Madrid, han sortit als carrers de la capital per donar suport a la selecció espanyola, campiona del Mundial, que, a bord d'un autobús descapotable, celebra amb càntics i fotografies amb la Copa del Món l'històric triomf de la segona estrella. Estava previst que el recorregut de l'autobús arribés a la plaça de Cibeles cap a les 21.00 hores, tot i que tot el programa acumula ja un retard d'aproximadament una hora.

A Cibeles, a l'hora de tancar l'edició d'aquest diari, esperaven més de 120.000 persones per al colofó final d'aquests actes de celebració, que han començat aquesta tarda amb les recepcions oficials a la Zarzuela i a la Moncloa. Després d'aquests actes, els jugadors i la resta d'integrants de l'equip espanyol han canviat els seus vestits oficials per samarretes commemoratives del triomf i han pujat a un autobús descapotable per començar a celebrar amb la ciutadania aquest segon Mundial.

L'itinerari ha començat a la Moncloa i ha continuat pels carrers de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Gènova —en sentit contrari—, Goya, Serrano, plaça de la Independència, Porta d'Alcalá, Alfonso XII i Montalbán, per acabar al costat del Palau de Cibeles. En un ambient de plena celebració, els jugadors ballen, es fan fotografies amb els seus telèfons mòbils i interactuen amb el públic present als vorals, les voreres i la resta del mobiliari urbà, a més de cantar les cançons que amenitzen el recorregut.

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Al Palau de Cibeles, seu de l'Ajuntament de Madrid, finalitzarà el recorregut de la rua i començarà la celebració central amb diverses actuacions musicals, entre les quals hi ha confirmats els grups Arde Bogotá i Viva Suecia, així com les cantants Ana Mena, Lola Índigo i Aitana, tot i que tot el programa acumula ja un retard considerable.

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