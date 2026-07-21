Motociclisme
Guillem Farrés, de Balsareny, se situa líder en el Mundial de motocròs en MX2
El pilot de l'equip Triumph fa el ple de victòries a la Gran Bretanya i lidera la classificació amb 11 punts de marge sobre el belga Sacha Coenen
El pilot balsarenyenc Guillem Farrés (Triumph) s'ha situat líder del Mundial de motocròs, en la seva categoria MX2, després de fer el màxim de 50 punts en les curses que es van fer a la Gran Bretanya, dotzena de les dinou proves que conformen el Mundial de l'especialitat. Farrés té ara 563 punts, onze més que el segon classificat, el belga Sacha Coenen i 42 d'avantatge sobre el tercer, l'alemany Simon Längenfelder, tots dos amb KTM.
La prova britànica es disputava a Foxhills, un històric traçat caracteritzat pels seus grans desnivells i enormes salts. El català va arrencar de la millor manera, encapçalant les sessions d'entrenaments lliures i cronometrats. L'única errada entre els dos dies va arribar per culpa d'una petita caiguda en la darrera volta d'aquesta classificatòria, fet que el va conduir al segon lloc i a la suma de nou punts per al campionat.
En la cursa inaugural del segon dia, va sortir a totes i, tot i no arribar primer al final de la recta, va poder obrir forat per l'interior en el primer revolt i travessar la línia de meta en la primera posició. Va ser una victòria de principi a fi, liderant totes les voltes i controlant en tot moment el rival per aconseguir la desena victòria de la temporada en 23 mànigues.
Längenfelder va ser segon, a poc més d'un segon, i el tercer lloc va ser per al pilot local Liam Everts (Husqvarna), que ara mateix és cinquè del campionat.
En la segona màniga, es va posar al capdavant en aprofitar una caiguda de qui havia estat el seu rival en la prova anterior, justament en el mateix revolt en què Farrés havia anat a terra en la classificatòria. Tots dos, de tota manera, van mantenir una ferotge lluita que es va resoldre a favor del bagenc, que va treure cinc segons a l'adversari. Tercer va ser el sud-africà Camden McLellan, a set, per davant d'Everts i de Coenen, per aquest ordre. Aquest és el quart doblet de Farrés enguany.
Després de la cursa, explicava que "no volia cometre la mateixa errada que en la classificatòria i m'he pogut endur les dues mànigues. Ens hem posat líders, però no penso en això, sinó en mantenir la bona dinàmica". El campionat no s'atura i es reprèn el proper cap de setmana a Loket (Txèquia).
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