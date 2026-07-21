Bàsquet | Lliga U
El Kids&Us Manresa iniciarà la propera Lliga U en el grup B, en què no hi ha els equips més potents
La competició per a formacions sub-22, que iniciarà la seva segona temporada, només tindrà catorze equips, un menys que en l'edició passada per la
El Kids&Us Manresa sub-22 arrencarà al grup B la segona edició de la Lliga U, la competició per a jugadors joves que va instigar la temporada passada l'ACB i que va finalitzar amb la victòria del Reial Madrid. Els manresans, per tant, eviten el grup de favorits a l'inici després que la temporada passada l'haguessin de disputar en les dues fases, abans de quedar eliminats.
Així, el grup B, el del Manresa, el completaran el Joventut, l'Amara Lleida, el Bilbao Basket, l'UCAM Múrcia Juver, l'Unicaja Alhaurín de la Torre i l'Obradoiro.
En el grup A hi haurà els conjunts, a priori, més potents: el Reial Madrid, el Barça Atlètic, el Burgos Grupo de Santiago, el Casademont Saragossa, la Fundació CB Canàries, el València Basket i el Bàsquet Girona.
La temporada passada ja no s'hi van apuntar el Baskonia, el MoraBanc Andorra i el Breogán, entre els equips de l'ACB i, dels conjunts que han ascendit enguany, només jugarà la Lliga U l'Obradoiro, ja que el Leyma Corunya ha declinat la invitació.
El Kids&Us tindrà l'incentiu d'intentar quedar campió del grup B per ascendir directament al grup A. L'altra opció és quedar segon o tercer i jugar un play-out davant del cinquè o sisè del grup superior per poder jugar contra les millors formacions de l'estat. La competició arrencarà el 25 de setembre.
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