Hoquei patins | OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat renova per un any el porter Jaume-Arnau Marquès
El jugador igualadí ha compaginat el primer equip i el filial i aporta experiència i equilibri al campió de lliga
Regió7
L'Igualada Rigat ha anunciat la renovació del porter Jaume-Arnau Marquès per una temporada més, amb la qual cosa un dels més veterans del grup seguirà defensant la porteria d'una formació que encara busca al mercat un porter que substitueixi Arnau Martínez. Marquès, igualadí i format a la base arlequinada, ha mostrat sempre el seu compromís amb el club com en la temporada passada, quan va compaginar la presència al primer equip i al Simar Igualada, amb el qual va guanyar l'OK Lliga Plata Sud i la Copa de la Princesa.
A més del seu rendiment sota pals, on ha intervingut en més d'una tanda de penals determinant, com la que va donar el títol a la Corunya, Marquès aporta experiència, equilibri i bon ambient al grup, amb la qual cosa es garanteix la continuïtat d'algú que coneix perfectament la casa.
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