Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Colby JonesTerapeuta AndicIncendi AvinyóCollbaixThe Book of MormonVegetalia
instagramlinkedin

Hoquei patins | OK Lliga masculina

L'Igualada Rigat renova per un any el porter Jaume-Arnau Marquès

El jugador igualadí ha compaginat el primer equip i el filial i aporta experiència i equilibri al campió de lliga

Jaume-Arnau Marquès, un jugador important al vestidor arlequinat

Jaume-Arnau Marquès, un jugador important al vestidor arlequinat / Conrad Sports

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L'Igualada Rigat ha anunciat la renovació del porter Jaume-Arnau Marquès per una temporada més, amb la qual cosa un dels més veterans del grup seguirà defensant la porteria d'una formació que encara busca al mercat un porter que substitueixi Arnau Martínez. Marquès, igualadí i format a la base arlequinada, ha mostrat sempre el seu compromís amb el club com en la temporada passada, quan va compaginar la presència al primer equip i al Simar Igualada, amb el qual va guanyar l'OK Lliga Plata Sud i la Copa de la Princesa.

A més del seu rendiment sota pals, on ha intervingut en més d'una tanda de penals determinant, com la que va donar el títol a la Corunya, Marquès aporta experiència, equilibri i bon ambient al grup, amb la qual cosa es garanteix la continuïtat d'algú que coneix perfectament la casa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  2. Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
  3. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  4. Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
  5. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  6. Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
  7. El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
  8. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»

L'Igualada Rigat renova per un any el porter Jaume-Arnau Marquès

L'Igualada Rigat renova per un any el porter Jaume-Arnau Marquès

El Tasta la plaça de Calaf reuneix prop d'un miler de comensals

El Tasta la plaça de Calaf reuneix prop d'un miler de comensals

La comunitat educativa de Moià demana que el Govern reconsideri la decisió de tancar una línia a 3r i una a 1r d'ESO

La comunitat educativa de Moià demana que el Govern reconsideri la decisió de tancar una línia a 3r i una a 1r d'ESO

Dra. Fátima Sánchez, oftalmòloga i retinòloga: "un sol segon de l’eclipsi pot lesionar la retina"

Dra. Fátima Sánchez, oftalmòloga i retinòloga: "un sol segon de l’eclipsi pot lesionar la retina"

Guillem Farrés, de Balsareny, se situa líder en el Mundial de motocròs en MX2

Guillem Farrés, de Balsareny, se situa líder en el Mundial de motocròs en MX2

Més de 58.000 espectadors al Kursaal en el primer semestre del 2026, amb rècord d’espectacles i funcions

Més de 58.000 espectadors al Kursaal en el primer semestre del 2026, amb rècord d’espectacles i funcions

El Kids&Us Manresa iniciarà la propera Lliga U en el grup B, en què no hi ha els equips més potents

El Kids&Us Manresa iniciarà la propera Lliga U en el grup B, en què no hi ha els equips més potents

El truc de Jordi Cruz per fer unes patates fregides perfectes sense un «mar d'oli»

El truc de Jordi Cruz per fer unes patates fregides perfectes sense un «mar d'oli»
Tracking Pixel Contents