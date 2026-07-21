Triomf del culturista manresà Elisson Medeiros en el Veronica Gallego Classic
El propietari de la botiga de suplementació Vitalfit Manresa es va coronar en cinc categories de la competició celebrada a Alacant, incloent l'Over All Open Bodybuilding
El manresà Elisson Medeiros va signar el passat 11 i 12 de juliol un cap de setmana rodó a Alacant en imposar-se com a millor atleta absolut en la categoria Open Bodybuilding del Veronica Gallego Classic, una de les cites més destacades del culturisme amateur a Europa.
Medeiros, propietari de la botiga de suplementació Vitalfit Manresa, va acumular fins a cinc victòries absolutes en diferents categories i culminant la seva actuació amb el prestigiós títol d’Over All Open Bodybuilding, que el consagra com el millor competidor de tota la categoria. El guardó, conegut com a “Veronica Gallego King”, reconeix l’atleta més complet del certamen.
En la categoria de Classic Physique, el manresà va aconseguir la primera posició tant en true novice com en novice, a més d’un tercer lloc en la categoria per talla C. Però va ser en Open Bodybuilding on va dominar amb autoritat, amb tres primers llocs: en true novice, novice i super heavyweight, abans d’endur-se el triomf absolut.
El Veronica Gallego Classic és un campionat classificatori regional d’àmbit estatal que reuneix esportistes de diverses disciplines del fitness i el culturisme, des del culturisme clàssic i el physique masculí fins a categories femenines com figura, bikini o fitness. L’edició d’enguany també ha incorporat noves categories per a debutants i principiants, ampliant encara més el ventall de participants.
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