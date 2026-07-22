Motor
La Baja Aragó dona el tret de sortida a la preparació per al Dakar amb Roma i Haro experimentant en buguis
Sis mesos abans de la gran cita de l'any, els subcampions en cotxes del gener passat busquen nou incentius després que el pilot osonenc hagi vençut a Terol cinc cops en cotxes i cinc en motos
Isidre Esteve, amb el seu Toyota, i l'igualadí Dani Vilà, dos cops vencedor en quads, completa la representació de casa nostra entre divendres i diumenge
La Baja Aragó representa cada any el tret de sortida cap al Dakar. Mig any gairebé exacte per a la cursa més important del món, l'objectiu de molts dels esportistes que hi prenen part durant la temporada. La prova, amb el centre d'operacions a Terol, pot servir com a preparació, com a experiment o també com a objectiu per si sol. Aquests podrien ser els tres reptes dels nostres representants en aquesta cursa, que tindrà lloc entre divendres i diumenge.
L'osonenc establert al Berguedà Nani Roma i l'odenenc Àlex Haro van ser segons al Dakar el gener en cotxes. El primer ja ha guanyat la Baja deu vegades, cinc en vehicle gran i, abans, cinc més sobre dues rodes. Fent parella, van proclamar-se campions el 2015 i l'any passat van ser tercers. Amb tot el repertori aconseguit, enguany han decidit experimentar, i ho faran en la categoria de buguis que, competitius com són, també voldran endur-se.
Així, en la divisió Challenge, Roma i Haro conduiran un Taurus T3 Max, en una competició en què també hi serà el neerlandès Mitchel van den Brink, conegut per participar al Dakar en camions i haver fet podis al costat del bagenc Moi Torrallardona. Ell conduirà un vehicle Can-Am de l'equip South Racing, el mateix on havia estat Gerard Farrés quan es va veure obligat a entregar un Dakar que tenia guanyat per ordres de formació.
En cotxes, Isidre Esteve torna a l'acció amb el Toyota Hilux al costat de Josep Maria Villalobos. Triomfador a la Baja sis cops quan anava en moto, Esteve sí que afronta la cursa com a preparació per al Dakar.
El vehicle d'enguany suposa un important canvi respecte del model anterior, ja que passa d'un motor V8 atmosfèric a un V6 biturbo i presenta unes dimensions i un comportament diferents. L'objectiu és el de sumar quilòmetres. "Serà la nostra primera cursa en aquest projecte i al Dakar gairebé no vam poder rodar amb el cotxe. Les proves que hem fet han estat molt positives i cada vegada m'hi sento més còmode."
El tercer dels nostres serà l'igualadí Dani Vilà, que participa en quads, modalitat en què ja va vèncer el 2018 i el 2019. Intentarà assaltar el podi amb una Yamaha, la mateixa que portarà el màxim favorit i guanyador de l'any passat, el francès Jérémy Connart. Entre els catorze participants de la categoria també hi haurà l'eivissenc Toni Vingut, acompanyant de Gerard Farrés en buguis en el darrer Dakar.
Uns 900 participants
La potència de la Baja Aragó ve determinada per una participació d'uns 900 pilots que afrontaran la pròleg de divendres, l'etapa més forta, la que marcarà les diferències, dissabte i el final de diumenge, més assumible.
La victòria absoluta en cotxes la buscarà, entre d'altres, el guanyador de l'any passat, Joao Ferreira i el seu Toyota. Tindrà de rival el belga Guillaume de Mevius (Mini) i d'altres noms habituals del Dakar com el saudita Yazeed Al Rajhi, el sud-africà Henk Lategan i el lituà Rokas Baciuška (Toyota) o els germans Goczał, habituals en buguis i que ara arriben amb Ford.
El rècord arribarà en la categoria de camions, amb un total de setze participants i la presència del doble guanyador del Dakar, el txec Martin Macík, com a màxim favorit. Enmig de la intensa calor d'aquest estiu, els pilots buscaran un triomf que sempre dona prestigi.
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