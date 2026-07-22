Jujitsu brasiler
L'Esport7 de Manresa assoleix cinc podis en l'Interclub Solidari de jujitsu brasiler
La competició era per recollir fons destinats a un dels professors de l'especialitat
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Regió7
Manresa
Cinc representants de gimnàs manresà Esport7 van pujar al podi en l’Interclub Solidari de jujitsu brasiler, en la modalitat de NoGi, que es va fer a l’Acadèmia Barcelona Jiu Jitsu. La jornada es va organitzar per recaptar fons de suport al professor David Caballero, conegut com a Leónidas.
Entre les medalles hi va haver dos ors, per a Eric Martínez en cinturó blanc, categoria de menys de 67,5 kg., i per a Cristian Barbé, primer en cinturó blanc, més de 90. La plata va recaure en Albert Jiménez, segon en cinturó blanc, categoria juvenil. Finalment, dues medalles de bronze, per a Ivan Guerra, tercer en cinturó blanc, en menys de 67,5 kg. i per a Albert Agúndez, qui va ser tercer en cinturó blau, en més de 90 .
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