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Jujitsu brasiler

L'Esport7 de Manresa assoleix cinc podis en l'Interclub Solidari de jujitsu brasiler

La competició era per recollir fons destinats a un dels professors de l'especialitat

Tots els competidors de l'Esport7 en l'Interclub Solidari

Tots els competidors de l'Esport7 en l'Interclub Solidari / Esport7

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Regió7

Manresa

Cinc representants de gimnàs manresà Esport7 van pujar al podi en l’Interclub Solidari de jujitsu brasiler, en la modalitat de NoGi, que es va fer a l’Acadèmia Barcelona Jiu Jitsu. La jornada es va organitzar per recaptar fons de suport al professor David Caballero, conegut com a Leónidas.

Entre les medalles hi va haver dos ors, per a Eric Martínez en cinturó blanc, categoria de menys de 67,5 kg., i per a Cristian Barbé, primer en cinturó blanc, més de 90. La plata va recaure en Albert Jiménez, segon en cinturó blanc, categoria juvenil. Finalment, dues medalles de bronze, per a Ivan Guerra, tercer en cinturó blanc, en menys de 67,5 kg. i per a Albert Agúndez, qui va ser tercer en cinturó blau, en més de 90 .

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