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El risc extrem d'incendis a Terol fa suspendre la Baja Aragó
La 42a edició de la prova s'havia de disputar entre divendres i diumenge i tenia la presència de tres formacions de la regió central
Les autoritats han decidit aquest dimecres a la tarda la suspensió de la 42a edició de la Baja Aragó, que s'havia de disputar entre divendres i diumenge, per culpa del risc extrem d'incendis a la zona. La prova ja havia estat inclosa en un exhaustiu pla de gestió ambiental per evitar que hi hagués problemes, però finalment se n'ha decidit la suspensió després dels focs que hi ha hagut les últimes setmanes a la comunitat autònoma i la possibilitat que n'hi hagués més els propers dies pel pas dels competidors per zones perilloses.
La cursa tenia la presència de tres formacions de casa nostra, el bugui Taurus de Nani Roma i l'odenenc Àlex Haro, el Toyota de l'olianès Isidre Esteve i el quad de l'igualadí Dani Vilà. En els tres casos, havien aconseguit la victòria d'una o altra manera en edicions anteriors.
L'organització de la Baja havia treballat en un pla de gestió ambiental que contemplava de manera explícita la presència de bombers en el traçat per reforçar-ne la seguretat, la prevenció d'incendis i el compliment de la normativa ambiental, una elaboració en què havien participat les federacions esportives.
Però els incendis encara actius a la regió i les condicions climàtiques extremes han elevat el risc fins a un nivell que fa inviable mantenir la prova. Els recursos d'extinció s'han de concentrar en protegir la població local, els agricultors i les famílies afectades pel foc abans que cobrir una competició esportiva.
Segons el responsable de la comissió de sostenibilitat de la Federació Espanyola de Motociclisme, Jesús López Notario, córrer en aquestes circumstàncies suposaria un risc "inacceptable" i seria "irresponsable".
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