Ciclisme de muntanya
La Vansa Bike Race tanca aquest cap de setmana la Copa d'Espanya XCO Rali
L'estació d'esquí nòrdic de l'Alt Urgell corona nous campions i acollirà uns 150 participants per damunt de 1.900 metres d'altitud
Regió7
L'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-La Vansa serà l'escenari, durant aquest cap de setmana, de la prova final de la Copa d'Espanya de XCO Ral·li de bicicleta de muntanya. Els nous campions es coronaran a La Vansa i Fórnols, que oferirà un magnífic escenari a tots els participants després d'haver cobert les sis proves puntuables del campionat.
Al voltant de 150 competidors prendran part en unes proves que comptaran amb la particularitat que es disputaran sobre els 1.900 metres d'altitud. Aquesta és una important circumstància de cara al desenvolupament de les proves, ja que l'organització del Club Ciclista La Vansa ha dissenyat un circuit de 4,3 quilòmetres i 220 metres de desnivell positiu acumulat per cadascuna de les voltes.
Així, dissabte arrencarà a les 14.15 hores amb la cursa masculina dels màster 30, 40, 50 i 60. A les quatre de la tarda sortiran els cadets i la resta de proves es concentraran en el diumenge.
Els júniors obriran la competició a les nou del matí i a tres quarts d'onze tindrà lloc la cursa femenina amb elits, sub-23, júnior, cadets i màster. Finalment, la prova elit i sub-23 masculina tindrà lloc des de dos quarts d'una.
Molts candidats
Entre els candidats a guanyar la prova hi ha Estíbaliz Sagardoy i Francesc Barber, guanyadors de l'última prova, el Gran Premi Ciudad del Ciclismo, que es va disputar a prop de Castelló de la Plana. També hi seran d'altres ciclistes destacats de l'estat, com Núria Bosch, Lucía Gómez, Mariona Ratera, Eneko Olveira, Guillermo Parrado, Raúl Villar i Gezan Albisu, quart en el Campionat d'Espanya.
En les curses de les altres categories, destacaran Marco Latorre i Gisela Herrero en categoria cadet; Lucía Sánchez-Montañez i Pablo Rodríguez en júniors; Mònica Estada i Eneko Olveira en sub-23; en màster 30 arriben com a líders Gonzalo Huerta i Sandra Coronado; en màster 40, Juan Pablo Castaño i Meritxell Vidal; i, en màster 50, Aurelio Mayoral i Mónica Geremías.
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