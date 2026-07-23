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Hoquei patins | OKLliga masculina

L'Igualada Rigat aconsegueix retenir Biel Llanes per a les dues properes temporades

El conjunt arlequinat evita la marxa del màxim golejador dels passats play-offs i un dels jugadors amb més projecció de l'hoquei estatal

Biel Llanes continuarà jugant a les ordres de Marc Muntané a Igualada

Biel Llanes continuarà jugant a les ordres de Marc Muntané a Igualada / Oscar Bayona

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'Igualada Rigat ha informat aquest dijous que ha aconseguit renovar una de les seves promeses, ja convertida en realitat, Biel Llanes, per a les properes dues temporades, fins al 2028. D'aquesta manera, s'assegura la continuïtat del jugador de Castellnou de Seana, procedent de la base del club i que es va convertir en el màxim golejador dels passats play-offs, els que li van donar el títol als arlequinats, amb 11 gols en 13 partits.

El concurs de Llanes va anar adquirint pes durant la temporada fins arribar-se a convertir en imprescindible per al tècnic, Marc Muntané, i a ser triat com a jugador revelació de la temporada a la lliga. A la lliga regular va anotar vuit gols, però la seva importància va anar creixent en les eliminatòries, fins a anotar 13 dianes, l'última de les quals, la primera en el partit decisiu per assolir el títol, a la pista del Liceo.

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El fet que segueixi també és important per a un equip que s'està renovant per la marxa de puntals importants en la consecució del títol, com el porter Arnau Martínez, Marc González, Miguel Cañadillas o Joel Roma. Aquest fet provocarà que hagi de ser un dels líders de l'equip per al proper exercici, en què l'Igualada Rigat tornarà a afrontar totes les competicions, inclosa la Lliga de Campions.

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