Atletisme
Prensa Ibérica, Relay Events i Sport Life Ibérica lideren la nova etapa de la Cursa de Bombers de Barcelona
La UTE formada per les tres companyies ha guanyat la licitació per ser l’organitzador executiu d’una de les curses més emblemàtiques de la ciutat i amb titularitat de l’Ajuntament de Barcelona
Regió7
La Cursa de Bombers de Barcelona obre una nova etapa. La UTE formada per Prensa Ibérica, Relay Events i Sport Life Ibérica organitzarà i produirà l'esdeveniment després de guanyar una licitació de l’Ajuntament de Barcelona i amb un full de ruta ambiciós: millorar el posicionament que ha fet d'aquesta cursa un referent del running popular.
L'aliança reuneix tres perfils complementaris i de primer nivell. Relay Events aporta la seva experiència en la producció executiva de grans esdeveniments esportius de masses, amb un historial que inclou la Cursa de El Corte Inglés, la Cursa Diagonal DiR i la Mitja de Sant Cugat. Sport Life Ibérica lidera la comunicació esportiva i el lifestyle a Espanya, amb una comunitat de 700.000 esportistes actius a la seva base de dades i més de 3,6 milions de seguidors i seguidores a les xarxes socials; a més, compta amb experiència pròpia en l'organització executiva i producció de grans esdeveniments esportius, havent desenvolupat proves populars de referència com la Cursa de les Dones Central Lechera Asturiana, la Movistar Madrid Mitja Marató, la Zurich Marató de Sevilla o la Cursa de Pare Noel. Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, aportarà la capacitat d'amplificació a través de les seves grans capçaleres SPORT i El Periódico, amb més de 20 milions d'usuaris únics mensuals i 176 milions de pàgines vistes entre totes dues, i la seva xarxa de premsa escrita i xarxes socials, amb un abast de 9,9 milions de seguidors.
La primera edició sota aquesta nova estructura està prevista per al diumenge 8 de novembre d'enguany. L'esdeveniment recupera el seu recorregut icònic pel cor de Barcelona —Av. del Paral·lel, Gran Via, Ronda de Sant Pere, Via Laietana— amb sortida i arribada al costat del Parc de la Ciutadella.
Sota el concepte creatiu "El cor que mai s'atura", la Cursa de Bombers 2026 planteja una experiència 360 graus per al corredor i corredora: des d'entrenaments oficials i campanya digital prèvia, fins a activacions de marca, producció audiovisual en directe i un Recovery Lab a la zona de meta. La sirena oficial del Cos de Bombers de Barcelona marcarà, com a gran novetat d'aquesta edició, l'inici de la cursa.
El projecte incorpora també una decidida aposta per la sostenibilitat, amb mobilitat sostenible, ús de vehicles elèctrics i híbrids, gestió selectiva de residus i foment del transport públic com a eixos transversals de l'esdeveniment.
La Cursa de Bombers de Barcelona és, juntament amb els Bombers de Barcelona, un símbol de la ciutat. Aquesta nova etapa neix amb la voluntat d'estar a l'alçada d'aquest llegat i de construir-hi al damunt un projecte de referència per al running popular durant els propers anys.
Sobre Relay Events: Especialistes en organització executiva i producció de grans esdeveniments esportius com la Cursa El Corte Inglés, la Mitja Marató Sant Cugat i la Cursa Diagonal Dir.
Sobre Sport Life Ibérica: Grup líder en comunicació esportiva i lifestyle, editor de publicacions com Sport Life, Corredor, Triatlón, Trail Run, Ciclismo a Fondo o Bike, amb 1,5 milions de lectors en paper i 1,9 milions d'usuaris únics digitals al mes. Compta a més amb una sòlida trajectòria en l'organització executiva i producció d'esdeveniments esportius populars, entre els quals destaquen la Cursa de la Dona Central Lechera Asturiana, la Movistar Madrid Mitja Marató, el Zurich Marató de Sevilla i la Cursa de Pare Noel.
Sobre Prensa Ibérica: Líder de la informació regional i local a Espanya, el grup compta amb 26 diaris impresos i digitals, més d'un centenar de Cròniques locals i diverses revistes, sent a més el segon grup en audiència digital a Espanya segons GfK DAM de maig. És líder a Catalunya, Astúries, Comunitat Valenciana, Galícia, Canàries, Múrcia i Balears, i competeix pel lideratge a Andalusia, Madrid, Aragó i Extremadura. Les seves revistes Woman i Viajar també lideren els seus respectius segments. El Periódico, Sport, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, Información i La Provincia són les seves marques principals. També és el grup editorial de Regió7.
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