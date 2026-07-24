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Natació

El CN Manresa i el Berga Aquàtic Club van ser presents als Campionats d'Espanya infantils de natació

Els bagencs hi van aportar dos nedadors, un d'ells entre els tres millors catalans en 800 lliures, i els berguedans, dos més

Martí Soca i Abril Subirana, amb el seu entrenador

Martí Soca i Abril Subirana, amb el seu entrenador / Berga Aquàtic Club

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Regió7

Manresa

El Club Natació Manresa i el Berga Aquàtic Club van aportar dos nedadors cadascun als Campionats d'Espanya infantils de natació que es van disputar a Las Palmas.

Pel que fa als bagencs, hi van participar Joan Perramon, nascut el 2011, i Roc Martín, l'any següent. Perramon va ser 18è i tercer català en els 800 lliures, amb un temps de 9.08.58; 20è i quart català en els 1.500 metres (17.42.52); també 20è i cinquè català en els 400 metres estils (5.03.01); 27è i cinquè català en els 400 metres lliures (4.25.38) i, finalment, 36è i sisè català en els 200 metres estils (2.23.41).

Per la seva banda, Roc Martín va ser novè i tercer català en els 800 metres, amb un temps de 9.08.05.

Roc Martín i Joan Perramon, del CN Manresa

Roc Martín i Joan Perramon, del CN Manresa / CN Manresa

Pel costat berguedà, van ser-hi presents Martí Soca, de 14 anys, i Abril Subirana, de 15. El primer va ser 13è en la preliminar dels 200 esquena, amb un temps de 2.20.12; va ocupar la mateixa posició en els 100 esquena, amb 1.05.04 i va acabar setzè en els 50 esquena, amb 30.30.

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Al seu torn, Abril Subirana, de 15 anys, va ser 36a en els 50 esquena amb un temps de 33.01.

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