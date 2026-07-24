Poliesportiu
David Palmada, l'Institut Lacetània, Òscar Muncunill i la Penya Ciclista Bonavista seran guardonats en la 55a Nit de l'Esportista de Manresa
El jurat fa públics alguns dels premiats i la llista de nominats de les diferents candidatures per a la gala que s'ha de fer el 8 de setembre al Teatre Conservatori
El jurat de la 55a Nit de l'Esportista de Manresa, que s'ha de celebrar el proper 8 de setembre al teatre Conservatori de la capital del Bages, ha donat a conèixer alguns dels premiats i també la llista dels nominats a la resta de guardons.
Quatre categories ja coneixen el seu guanyador. El premi Bages, Manel Estiarte Duocastella, d'enguany serà per a David Palmada, conegut com a Pelut, per ser una referència de l'escalada artificial, amb obertures històriques i fites subterrànies inèdites. A més, ha participat en nombroses curses, com ara el Dakar, com a mecànic d'innombrables equips.
El premi Andreu Vivó a l'esport escolar serà per al projecte Herois de la Cruyff Court de l'institut Lacetània, per ser un model d'empoderament juvenil a l'hora d'organitzar un torneig de futbol infantil.
El premi Josep Maria Pintó a una persona que hagi mostrat una dedicació especial al seu esport serà per a Òscar Muncunill, per la seva trajectòria com a fisioterapeuta de la selecció espanyola de waterpolo, campiona de tot. Hi està vinculat des del 2002.
Finalment, el premi especial del jurat Josep Vila Valldaura serà per a la Penya Ciclista Bonavista, en l'any de celebració del seu centenari, per tot el programa d'activitats que ha dut a terme en els darrers mesos i per la seva trajectòria.
Nominats
També s'han donat a conèixer els nominats per a cada guardó.
Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al millor club:
Bàsquet Manresa (Bàsquet)
Centre d’Esports Manresa (Futbol)
Club Atlètic Manresa (Atletisme)
Club Egiba (Gimnàstica artística i Trampolí)
Club Esport 7 Judo (Judo)
Club Natació Manresa (Natació, Waterpolo, Natació artística i Triatló)
Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet)
Premi Josep Maria Monfort al millor entrenador o preparador
David Torilo (Waterpolo – Club Natació Manresa)
Gerard Pusó(Futbol sala – Servigroup Peñíscola FS)
Jairo Molero (Futbol sala – Club Manresa Futbol Sala)
Josep Esquius (Bàsquet – Manresa Club Bàsquet Femení)
Lluís Márquez (Gimnàstica – Egiba)
Maurici Casasayas Soler (Judo - Club Esport7 Judo)
Miki Castillo (Bàsquet – Manresa Club Bàsquet Femení)
Míriam Font (Gimnàstica – Egiba)
Mònica Palà (Natació Artística – Club Natació Manresa)
Sergi Trullàs (Futbol – CE Manresa)
Vicenç Llobet (Bàsquet – Club Bàsquet Manresa 2015)
Xavier Casimiro (Gimnàstica – Egiba)
Premi Ton Perarnau al millor directiu
Alexandre Cazorla(Ball Esportiu – Royal Dance)
Chema Pulido (Futbol – CE Manresa)
Jaume Torreguitart (Bàsquet – AE La Salle)
Toni Rey (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Premi al millor patrocinador
Adbisio ETL Global (Club Natació Manresa)
Avinent Group (Club Atlètic Manresa)
Baxi (Club Bàsquet Manresa)
Covisa (Club Manresa Futbol Sala)
Efienergia (CE Manresa)
Occident (Club Bàsquet Manresa 2015)
Premi Vicenç Comas al millor equip en categoria absoluta
Avinent Manresa Femení Absolut (Club Atlètic Manresa)
Avinent Manresa Masculí Absolut (Club Atlètic Manresa)
Baxi Manresa (Club Bàsquet Manresa)
Egiba Team (Gimnàstica artística femenina)
Egiba Team (Gimnàstica Artística masculina)
Equip absolut masculí (CE Manresa)
Equip absolut masculí (Futbol Club Pirinaica)
Equip absolut masculí (Gimnàstic de Manresa)
Equip Absolut masculí de Waterpolo (Club Natació Manresa)
Sènior B (Manresa Club Bàsquet Femení)
Sènior A (Manresa Club Bàsquet Femení)
Premi Campions en categories de base
Equip Aleví (Natació Artística - Club Natació Manresa)
Equip Benjamí A (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Equip Benjamí B (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Equip sub-10 A (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
Equip sub-10 B (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
Equip sub-12 A (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
Equip sub-9 C (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
Equip U15 (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
Infantil A (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Tira Cadet/Juvenil (Voleibol - AE Vòlei Manresa)
Millor esportista veterà
Alícia Hernández (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Jordi Ballús (Esquí nàutic - Club Esportiu la Baells)
Manel Ramírez Hapkido - Arts Marcials Viturtia)
Mariano Méndez (Triatló - Club Natació Manresa)
Montserrat Gomariz (Natació - Club Natació Manresa)
Montserrat Prat (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Sancho Ayala (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Sebastià Catllà (Triatló - Penya Ciclista Bonavista)
Millor esportista en categoria de formació, fins a cadet o sub-16
Abril Fernández (Gimnàstica - Egiba)
Adrià Lou (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Aina Morra (Natació Artística - Club Natació Sabadell)
Alan Navarro (Gimnàstica - Egiba)
Aleix Álvarez (Gimnàstica - Egiba)
Alícia Puigdellívol (Waterpolo - Club Natació Manresa - Club Natació Sabadell)
Aneu Isern (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Anna Recuenco (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Aran Garriga (BTT XCO - Bike Kids)
Ariadna Lavilla (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Arnau Cobos (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Arnau Llobet (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Berta Domínguez (Judo - Club Judo Esport 7)
Bruna Rafat (Judo - Club Judo Esport 7)
Carlos Llamas (Judo - Club Judo Esport 7)
Claudia Carretero (Gimnàstica - Egiba)
Damià Bujor (Judo - Club Judo Esport 7)
Dumi Croitor (Judo - Club Judo Esport 7)
Eduard Lòpez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Evelín Martín (Futbol - Ce Manresa)
Farners Espinalt (Natació Artística - Club Natació Manresa)
Gerard Casasayas (Judo - Club Judo Esport 7)
Hugo Gallardo (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Iuliana Nicole (Voleibol - AE Vòlei Manresa)
Izan Piedra (Taekwondo - Arts Marcials Viturtia)
Jana Ruiz (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Jaume Cussà (Gimnàstica - Egiba)
Joan Perramon (Natació - Club Natació Manresa)
Joan Terencia (Gimnàstica - Egiba)
Jordina Rafat (Judo - Club Judo Esport 7)
Kevin Castuera (Taekwondo - Arts Marcials Viturtia)
Laia Verdaguer (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Leo Díaz (Gimnàstica - Egiba)
Lucca Ribó (Gimnàstica - Egiba)
Lucía Peralta (Natació Artística - Club Natació Manresa)
Marta Alguacil (Taekwondo - Arts Marcials Viturtia)
Martí Escriu (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Martí Santasusana(Gimnàstica - Egiba)
Noa Lozano (Judo - Club Judo Esport 7)
Rai Maccio (Gimnàstica - Egiba)
Suri Gundin(Judo - Club Judo Esport 7)
Urgell Isern (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
Uzuri Sánchez (Natació Artística - Club Natació Manresa)
Millor esportista jove (fins a sub-21)
Adrià Caso (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Adrià Solà (Gimnàstica - Egiba)
Alicia Puigdellivol (Waterpolo - CN Sabadell)
Arlet Serracanta (Waterpolo – CN Terrassa)
Catherine Chen (Ball Esportiu – Solo - Modalitat individual) - Royal Dance)
Eloi Anton (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Ferran Torreblanca (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Gerard Fernández (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Guillem Bardina (Rugby - CR Sant Cugat)
Guillem Ecker (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Guillem Lozano (Judo - Club Judo Esport 7)
Ivet Morral (Natació Artística - Club Natació Sabadell)
Lluís Marsol (Motociclisme (Enduro) - Motoclub Manresa (Team 7rencs ))
Luca de Palma (Judo - Club Judo Esport 7)
Lucas Sánchez (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Marc Buenavida (Futbol - CE Manresa)
Marc Escudero (Futbol - CE Manresa)
Marta Roig (CrossFit - Room 5 Manresa)
Max Gaspà (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Nil Bessa (Taekwondo - Arts Marcials Viturtia)
Núria Serracanta (Waterpolo - Club Natació Terrassa)
Oriol Marsinyach (Rugby - Stade Toulousain)
Pau Cobo (Gimnàstica - Egiba)
Rober Emanuel (Gimnàstica - Egiba)
Roger Gómez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Millor esportista absolut
Aitor Gámez (Gimnàstica - Egiba)
Álvaro Giráldez (Gimnàstica - Egiba)
Daniel Ficola & Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)
Ericka Badeau Maseras (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Estel Puiggrós (Bàsquet - Gernika KESB)
Gonçalo José Sousa (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Griselda Serret (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Guillem Pascual & Diandra Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)
Joel Priego (Futbol - CE Sabadell)
Jordi Gonzálvez (Karate shotokan tradicional (WSKA) - Club Judo Esport 7)
Laia Font (Gimnàstica - Egiba)
Lorena Medina (Gimnàstica - Egiba)
Marc Pubill (Futbol - Atletico de Madrid)
Maria Comallonga (Gimnàstica - Egiba)
Mariona Teixidó (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
Martí Flores (Gimnàstica - Egiba)
Martí Serra (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
Melania Sorroche (Boxa - Box gym)
Meritxell Ferré (Gimnàstica artística - CN Sabadell)
Meritxell Soler (Atletisme - Puma)
Monica Clemente (Atletisme - Diputació Valencia Club de Atletismo)
Noélia Jardo (Judo - Club Judo Esport 7)
Núria Tarragó (Atletisme - Hoka Spain)
Ona Bonet (Atletisme - Nike)
Òscar Pulido (Futbol - CE Manresa)
Pau Sucias (Gimnàstica - Egiba)
Robert Vilarasau (Trampolí - Egiba)
Thierno Bouboucar Diallo (Gimnàstica - Egiba)
La llista de finalistes es farà pública abans de la festa major
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