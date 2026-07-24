Atletisme
Els campionats d'Espanya d'atletisme arrenquen a Màlaga amb quatre opcions de podi per als nostres atletes
La manresana Mònica Clemente i els atletes de l’Avinent Griselda Serret, Ericka Maseras i Martí Serra, entre les quatre millors marques de l’any abans de la cita que arrenca avui a Màlaga
El bo i millor de l’atletisme estatal es reunirà durant els propers tres dies a Màlaga. Com cada estiu, la cita serveix no només per proclamar els campions de cada prova, sinó també per formar la selecció estatal que d’aquí a unes setmanes anirà als europeus que s’han de disputar a Birmingham entre el 10 i el 16 d’agost.
Per a aquest esdeveniment ja es va classificar la bagenca del Puma Meritxell Soler, que correrà la marató el darrer dia de la competició. A Màlaga hi haurà 21 atletes de casa nostra o dels nostres clubs. Alguns d’ells competiran per millorar marques, entrar en les respectives finals o obtenir posicions entre els vuit primers. D’altres, però, aspiren a fer podi. Entre aquests, les quatre opcions més clares són de tres representants de l’Avinent Manresa i d’una que ho va ser, la saltadora de perxa Mònica Clemente, que defensa el títol obtingut l’any passat.
Divendres imponent
I els primers favorits arriben aviat, en la jornada d’avui. La velocista Ericka Badeau Maseras (Avinent) arriba després de proclamar-se campiona d’Espanya sub-23 fa quinze dies a Càceres i ho fa amb la tercera millor marca de la temporada (11.38), només superada per la internacional Maribel Pérez i per Ona Rossell (Playas). La seva jornada d’avui és dura, amb la primera ronda a les 10.35 hores i les semifinals i la possible final a les 21.15 i les 23.10, respectivament. Aspira al màxim.
També voldrà ser a la final Jazmin Romeu (CA Igualada Petromiralles), sisena a la ciutat extremenya i que voldrà entrar a la final, ja que té el vuitè millor registre de les participants.
La segona opció de medalla del dia ve de la perxa. Martí Serra (Avinent) té el quart millor salt de tots els participants, el 5.51 de fa unes setmanes, i va ser tercer a Càceres. En la seva prova, avui a les 20.10, tindrà competència d’Artur Coll (Mislata) i de Juan Luis Bravo i Alex Gràcia (Playas), que tenen millors marques, però el santfruitosenc és bon competidor i en un bon vespre aspira a l’èxit.
En el primer dia, Eloi Santafè (CAI) comença a competir en el decatló. L’home de les combinades de Valldoreix va vorejar el podi fa unes edicions, tot que només és novè en la classificació de l’any.
Aquest matí també debuta Marina Clavijo (Avinent), en la final de disc a les 11.05 hores i amb el novè millor tret. A la nit, el CAI llança a la pista Aleix Camats, subcampió sub-23 de disc, amb la novena marca (21.25 hores) i Roger Súria en els 3.000 obstacles, a les 21.55 h. La darrera serà Judit Navarro, flamant plata sub-23, que competirà en els 5.000 metres amb la 17a millor marca.
Dues opcions més demà
Les altres dues opcions de medalla seran demà. A les 9.50 del matí, Griselda Serret (Avinent), campiona sub-23, afronta els 10.000 marxa amb la quarta millor marca personal i la primera de l’any. Sí que és veritat, però, que la presència de marxadores de nivell mundial, sense marca enguany, com la doble campiona del món i campiona olímpica María Pérez, Raquel González o Laura Monje fan molt complicada l’empresa.
L’altra opció serà a partir de les vuit del vespre, quan Mònica Clemente (Diputació de València) intentarà revalidar el seu títol de perxa, obtingut la temporada passada a Tarragona, amb la millor marca de la temporada (4.46).
També dissabte, per a l’Avinent, Júlia Rodríguez competeix en les semifinals dels 800, Marina Guerrero (21.35 hores), amb la setena millor marca dels 3.000 obstacles (va ser bronze l’any passat) i Mar Santanach, tretzena en martell a les 21.50. Del CAI, sèries de 800 metres de Mathios Rodríguez (21 hores), semifinals dels 800 de Berta López (17a) i Carla Bisbal (21a) i semifinals dels 1.500 per a Anna Torras (11 hores), amb el setè millor registre.
Durant el dissabte també caldrà estar pendent del final de la competició de decatló, amb Eloi Santafè, que haurà iniciat les deu proves el dia anterior.
Comiat de la competició
En la jornada de diumenge no s’espera que cap atleta de casa nostra tingui opcions reals de podi, tot i que encara en quedaran uns quants en competició. De l’Avinent, Biel Salas ha de fer les sèries dels 110 tanques a les 11.40 hores i, si passa rondes, semifinals a les 21.05 i final a les 22.30. Té el 14è millor temps.
Pel que fa al CA Igualada Petromiralles, el salt d’alçada veurà el concurs de Toni González, subcampió sub-23 fa uns dies i que té la novena marca. També hi serà un altre igualadí, Eduard Fàbregas, ara al Barça, amb el desè millor salt dels competidors. La final és a les 11 del matí.
En el llançament de javelina, Guim Morcillo, quart fa uns dies en els sub-23, arriba amb la novena marca a una final que arrenca a les 20.35 hores. Caldrà estar pendents de veure si hi ha algun representant dels 800 metres, tant en homes com en dones, que arribi a l’última instància i és més que probable que Anna Torras arribi fins a la final dels 1.500 metres, que es corre a les 12.45 hores.
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