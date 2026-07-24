Atletisme
Ericka Badeau Maseras regala una plata a l'Avinent Manresa en els estatals d'atletisme
La velocista de Vacarisses, encara en edat sub-23, bat la seva marca en les semifinals i només és superada per la favorita, Maribel Pérez
Primera medalla per a l’Avinent Manresa en els estatals d’atletisme en l’última prova del primer dia. Ericka Badeau Maseras ha confirmat les bones impressions i ha estat segona en la final dels 100 metres. La corredora de Vacarisses ha fet un temps d’11.37, a cinc centèsimes de la seva millor marca personal, que havia batut dues hores abans. Només l'ha superada la favorita, la sevillana Maribel Pérez, guanyadora amb 11.28. Ha compartit el podi amb la valenciana Elena Guiu, qui fa quinze dies havia estat segona, darrere d’ella, en els estatals sub-23.
Maseras s'havia classificat per a la final amb una gran facilitat. Al matí havia guanyat la seva sèrie amb un temps d’11.38, per davant d’una altra de les nostres representants, l’atleta del CA Igualada Petromiralles Jazmin Romeu, segona amb 11.68.
A la tarda, Romeu ha quedat eliminada en la primera de les semifinals, en ser sisena amb 11.54. La victòria, en aquesta cursa, ha estat per a Maribel Pérez, amb 11.34. En la segona de les semifinals, l’atleta de l’Avinent Manresa s'ha exhibit i ha derrotat totes les seves rivals amb un registre d’11.32 que ha representat la seva millor marca personal.
Els perxistes es planten
L’altre atleta de l’Avinent Manresa que tenia opcions de medalla ha estat el santfruitosenc Martí Serra, en el salt de perxa. Però el concurs, que s’havia de disputar a les 20.10 hores, no s'ha fet perquè els saltadors s'han queixat que el vent que bufava era massa intens i afegia perillositat a la prova.
De fet, fa quinze dies, a Càceres, quan Serra va ser tercer en els estatals sub-23, ja va passar un fet similar, tot i que llavors no bufava tan fort i es van animar a concursar. L’ajornament de la prova ha deixat poc marge de maniobra. S'ha dit que podien saltar demà, tot i que això ha provocat canvis en bitllets d’avió, ja que força atletes els tenien per a aquell dia.
Caldrà veure també com pot afectar el vent a la prova d’aquest dissabte, la femenina, a partir de les vuit del vespre, en què la manresana de l’Avinent Mònica Clemente surt com a favorita.
Pel que fa a la resta de la representació, n’hi ha hagut molta del Club Atlètic Igualada Petromiralles. El millor ha estat Eloi Santafè, que ha completat una molt bona primera jornada del decatló, amb victòria inclosa en la primera prova, els 100 metres, amb 11.26. Després ha estat sisè en llargada, desè en pes, quart en alçada, amb 1,90 metres, i segon en els 400 metres, amb 49.09. Al final del dia ha estat quart, amb 3.893 punts, a setze del bronze. El líder ha estat Pol Ferrer, del Cornellà Atlètic, amb 4.006 punts, a falta de les cinc proves d’aquest dissabte.
Roger Súria ha participat en els 3.000 metres obstacles i, després d’haver fet de llebre perquè algun dels altres corredors fes la mínima per als europeus de Birmingham durant mitja cursa, s'ha acabat retirant. La prova l'ha guanyada el gran favorit, Dani Arce, amb 8.32.61.
En una altra prova de fons, els 5.000 metres, ha participat la també representant groga i negra Judit Navarro, que ha finalitzat en dotzè lloc, amb un temps de 16.45.04. La cursa ha estat molt exigent i l'ha guanyada la internacional Marta García, que ha fet valer la seva qualitat en el tram final per vèncer amb 16.08.02.
Finalment, en el llançament de disc, Aleix Camats ha quedat novè, en enviar l’artefacte a 53,04 metres en el primer intent i encadenar quatre nuls a continuació. Ha quedat fora, doncs, dels llocs de finalista. La victòria ha estat per a Diego Casas, del Playas de Castelló, amb 63,85 metres.
En la jornada del matí, Marina Clavijo, de l’Avinent, havia estat catorzena, amb un millor llançament de 41,39 metres.
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