Bàsquet
Gerard Fernández i Lucas Sánchez, del Kids&Us Manresa, arrenquen dissabte l'Eurobasket sub-18
La selecció estatal defensa el títol aconseguit l'estiu passat, amb participació aleshores de l'artesenc Guillem Naspler
La selecció espanyola masculina sub-18 debuta aquest dissabte en l'Eurobasket que es disputarà durant nou dies a la regió italiana del Trentino. Dos jugadors del Kids&Us Manresa, Gerard Fernández i Lucas Sánchez, participaran en el campionat amb l'equip espanyol, que defensarà el títol aconseguit l'estiu passat, amb participació aleshores de l'artesenc Guillem Naspler i un triple èpic de l'andalús Guillermo del Pino contra França a Sèrbia.
L'equip espanyol juga el seu primer partit aquest dissabte contra Estònia, a les 20.30 hores. El segon serà diumenge, a les 18 hores, davant de l'amfitrió Itàlia i el tercer, dilluns, novament a les 20.30 hores, davant de Letònia.
En la primera fase no hi ha eliminats, tots passen a les eliminatòries, que arrencaran dimecres, malgrat que la posició determinarà la dificultat dels encreuaments. Espanya jugarà els vuitens davant d'un dels integrants del grup que formen Eslovènia, Bulgària, Alemanya i Lituània.
En la preparació, els espanyols tenen un balanç de 5-1, després de derrotar Lituània i Letònia i perdre contra Sèrbia a Salamanca i guanyar el torneig d'Agròpoli, a Itàlia, contra els locals, Grècia i França.
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