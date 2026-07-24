FUTBOL
Guardiola rebutja l’oferta de dirigir Itàlia: «Ara mateix no em sento capaç»
El tècnic santpedorenc va transmetre personalment aquest dijous a Paolo Maldini la seva decisió després de meditar la proposta diversos dies, segons avança La Gazzetta dello Sport
El Periódico
Final del somni de Paolo Maldini i la Federació Italiana de Futbol. Pep Guardiola ha rebutjat la proposta per convertir-se en seleccionador d’Itàlia, una oferta impulsada pel director esportiu de la Federació Italiana de Futbol (FIGC), Paolo Maldini, segons va avançar aquest divendres el diari esportiu italià La Gazzetta dello Sport.
«Gràcies, em sento honrat, però ara mateix no me’n sento capaç», va asseverar el tècnic català durant dijous a la nit als dirigents federatius, segons va informar el rotatiu, el diari esportiu de més tirada nacional del país, una informació que posteriorment va ser recollida per la resta de principals mitjans italians.
El tècnic català va meditar durant diversos dies l’oferta presentada per Maldini i Leonardo, però finalment va optar per mantenir la decisió que ja havia pres d’allunyar-se temporalment de les banquetes després de posar fi a la seva etapa de deu anys al capdavant del Manchester City.
El diari italià afirma que entre els motius del rebuig figuren el desig de dedicar temps a la seva vida personal i a la seva família, així com els seus dubtes sobre el treball d’un seleccionador nacional, una funció que consideraria difícil d’exercir sense el contacte diari amb els futbolistes.
L’extècnic del Barcelona, Bayern de Múnic i el Manchester City no va arribar a negociar les condicions econòmiques de la proposta i va traslladar personalment la seva resposta a Maldini.
Conte, Pirlo, Mancini...
L’exfutbolista del Milà i excapità de l’‘azzurra’ va asseverar dijous que Guardiola figurava en la llista com «un dels objectius» i va revelar que l’organisme també ha mantingut contactes amb l’italià Carlo Ancelotti, actual tècnic del Brasil.
Itàlia busca nou seleccionador des de la dimissió de Gennaro Gattuso el mes d’abril passat, que va deixar el càrrec després de no aconseguir la classificació per al Mundial.
Després de la negativa de l’exentrenador del Barça, Andrea Pirlo es perfila com el principal candidat per assumir la banqueta de la selecció italiana dins del projecte a llarg termini dissenyat per la FIGC, així com una possible tornada de Roberto Mancini o l’opció d’Antonio Conte.
- Niu d’incivisme al centre de Manresa: els veïns diuen que ja en tenen prou
- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència multa el youtuber manresà Jordi Wild
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim