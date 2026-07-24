La jutgessa arxiva la causa contra Laporta i Yuste per una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora
La interlocutòria destaca que no hi ha hagut engany, sinó «una relació negocial desencertada a la recerca d’una inversió rendible» que, al final, va fracassar
J. G. Albalat
La jutgessa de Barcelona Marta Bo Jané ha arxivat la causa oberta contra el president del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresident primer, Rafael Yuste; l’economista i exdirectiu de l’entitat Xavier Sala i Martín, i l’exdirector de TV3 i expropietari del CF Reus Deportiu Joan Oliver, per una presumpta estafa d’uns 100.000 euros a una inversora, ja que no s’ha acreditat l’existència d’un «engany suficient» per sustentar la comissió d’aquest delicte.
La magistrada considera que «manca una justificació suficient de la perpetració» d’un delicte i precisa que no hi ha elements que «evidenciïn» pactes o «contractes criminalitzats», sinó «una relació negocial desencertada a la recerca d’una inversió rendible». L’advocat de l’acusació, Pepe Oriola, ha anunciat que presentarà un recurs.
La querella relatava que, a mitjan 2016, la inversora, a través d’una agent de banca privada, «va tenir coneixement de dues oportunitats d’inversió, vinculades entre si i que presentaven condicions atractives». Una consistia a executar un pla estratègic per promoure l’ascens esportiu del Reus de Segona Divisió B a Segona Divisió A a través de la societat espanyola Core Store. La inversió oferia una «rendibilitat elevada —un 6% anual—, permetent la recuperació íntegra del capital invertit i, fins i tot, preveient la possibilitat de rescat anticipat en un termini breu». El projecte tenia com a principals implicats el president del Barça i la resta dels querellats.
Els projectes a Reus i la Xina
La segona oportunitat d’inversió s’articulava a través de la societat CSSB Limited, amb seu a Hong Kong i representada per Joan Oliver com a conseller delegat. La iniciativa consistia a crear a la Xina una acadèmia de formació futbolística inspirada en el model de La Masia del FC Barcelona, que serviria com a plataforma per a l’intercanvi de futbolistes entre el CF Reus i el club xinès Beijing Institute of Technology FC (BIT FC). La dona va acceptar finalment invertir-hi i va perdre els fons aportats, que ascendien a 104.000 euros. Únicament va rebre 12.500 euros, comptant-hi la rendibilitat pactada.
Tanmateix, la jutgessa sosté que «de la lectura de la querella» i de la documentació aportada per la inversora «no s’observa cap actuació delictiva» per part dels encausats. En tot cas, considera que es tractaria d’un «incompliment contractual que les parts hauran de dirimir per la via civil». Sobre el delicte d’estafa, la magistrada precisa que «el que s’ha posat de manifest ha estat una actuació una mica especulativa consentida» per la querellant «mitjançant la signatura de diversos contractes a canvi d’una alta rendibilitat, de la qual es va beneficiar en part, sense arribar a obtenir el resultat esperat».
Pel que fa a la inversió a Core Store per promoure l’ascens del Reus, la jutgessa assenyala que la querellant admet haver cobrat interessos importants i haver arribat a «renovar un dels contractes de préstec el maig del 2023». Aquest fet, recalca, «descarta la intenció dolosa i delictiva» dels querellats. I respecte de la segona inversió, la vinculada al projecte a la Xina, avala l’argument dels fins ara acusats, segons el qual el seu fracàs es va deure a l’esclat de la pandèmia de covid-19 el 2020, que va provocar «el tancament i l’aturada total» al país asiàtic i va afectar tot el que estava relacionat amb la lliga de futbol. Afegeix que, després del fracàs del projecte, els inversors van rebre informació i es va negociar la devolució de la inversió.
Davant de tot això, la jutgessa arxiva la causa i assenyala com s’ha de resoldre el conflicte: «Com que hi ha contractes amb un objecte real i cert, les qüestions que se’n derivin s’han de dirimir» en la jurisdicció civil, que «és el lloc o la via natural per resoldre les diferències que se suscitin entre les parts en la relació contractual, com ara l’incompliment de les obligacions assumides i la disconformitat amb la realització de la prestació acordada».
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