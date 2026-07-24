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L'Igualada Rigat només jugarà contra un equip de l'OK Lliga, el Liceo, en la primera fase de la Champions

El conjunt arlequinat debutarà a casa contra el Trissino i s'acomiadarà a la pista del Liceo, en una repetició de la final d'aquesta lliga, abans d'afrontar les eliminatòries

L'Igualada Rigat debutarà a casa contra el Trissino, davant del qual va perdre en el curs passat

L'Igualada Rigat debutarà a casa contra el Trissino, davant del qual va perdre en el curs passat / Oscar Bayona

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'Igualada Rigat ha conegut aquest divendres el camí que farà en la primera fase de la propera Lliga de Campions, que estrena format. El conjunt anoienc jugarà la competició per segon any seguit, aquest cop com a campió de l'OK Lliga, i només trobarà un rival del torneig domèstic en els sis primers partits, els que determinaran la posició per al play-off.

Calendari complet de la primera fase

Calendari complet de la primera fase / World Skate Europe

Així, en la primera jornada, el 26 de novembre, el conjunt de Marc Muntané rebrà el Trissino, contra el qual ja va jugar el curs passat, amb dues derrotes, a casa per 2-3 i a fora per 4-1. En la segona jornada, el 10 de desembre, tindrà, a priori, el rival més fluix, amb una visita al Saint-Omer francès. També s'hi va enfrontar en la passada campanya, amb triomf a fora per 0-3 i a casa per 5-1.

En la tercera jornada, el 7 de gener, duel a casa contra un altre equip italià, el Bassano. La quarta jornada, el 21 del mateix mes, serà a la pista de l'Sporting de Portugal, equip al qual l'Igualada va eliminar fa dos anys, per penals, en els quarts de final de la Europe Cup que acabaria conquerint.

En el tram final, en la cinquena jornada, l'11 de febrer, un altre rival italià, el Benfica, aquest cop a les Comes i final intens a la sisena, el 25 de febrer, amb la visita a Riazor, al Liceo, contra el qual es va conquerir la darrera lliga.

Els quatre primers classificats dels dotze competidors passaran directament a la final a vuit de la competició. Els equips situats entre les posicions 5 i 12 hauran de disputar una eliminatòria entre el 8 i el 22 d'abril, aparellats depenent de les posicions a la classificació: el cinquè contra el dotzè, el sisè davant de l'onzè, el setè contra el desè i el vuitè davant del novè, amb avantatge de tornada a casa per a l'equip millor classificat.

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La final a vuit, amb seu per determinar, es disputarà entre el 27 i el 30 de maig.

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