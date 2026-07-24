Piragüisme | Eslàlom
Miquel Travé, de la Seu d'Urgell, es proclama campió del món de C1 al canal on es faran els Jocs de Los Angeles
El palista del Cadí Canoë-Kayak, que va estar a punt d'aconseguir medalla a París 2024, assoleix l'èxit més gran de la seva carrera
La també urgellenca Mònica Dòria completa la gran actuació del club de la Seu donant una plata a Andorra
El palista de la Seu d'Urgell Miquel Travé acaba d'aconseguir aquest divendres a la nit, hora d'aquí, l'èxit més important de la seva carrera en proclamar-se campió del món de C1 en el Campionat del Món que s'està fent a Oklahoma City. Es tracta del mateix canal en què es desenvoluparan les proves durant els Jocs Olímpics de Los Angeles, d'aquí a dos anys.
Tot seguit, un segon metall per al mateix club, el Cadí Canoë-Kayak, ja que la palista d'Arfa Mònica Dòria ha estat segona en el C1 femení i ha donat una plata a Andorra.
I ho ha fet remuntant, perquè Travé havia entrat a la final amb el desè millor temps de les semifinals, a més de dos segons i mig del britànic Ryan Westley, que havia marcat el ritme. Dos dies abans, havia estat cinquè en les sèries.
En la final, però, no ha comès cap errada i ha tancat amb un temps de 88,28 segons que no han pogut superar cap dels nou darrers palistes que han baixat, algun dels quals de gran nivell com el francès Nicolas Gestin, or olímpic a París, en una prova en què un petit toc amb la pala va privar Travé de ser almenys al podi. L'any passat també va estar a punt d'assolir la medalla al Mundial, en quedar quart a Sydney.
La plata, en la competició de C1, ha estat per al britànic Adam Burgess, a 1.49 del català, i el bronze per al txec Lucas Kratochvil, a 1.61 del vencedor.
En la competició femenina, Dòria havia fet el millor temps de les semifinals, amb la qual cosa li tocava baixar l'última, coneixent el resultat de totes les adversàries. La final ha estat molt bona, per la seva part i l'ha completada amb un temps de 103,04 segons, amb cap penalització.
Però no ha pogut superar la txeca Tereza Kneblova, que havia estat dotzena en les semifinals i s'havia classificat per només 39 centèsimes. El tercer lloc ha estat per a la polonesa Klaudia Zwolinska. En la mateixa final, la basca Miren Lazkano ha estat onzena. La també ceretana Núria Vilarrubla no ha pogut lluitar per les medalles en ser dissetena en les semifinals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Niu d’incivisme al centre de Manresa: els veïns diuen que ja en tenen prou
- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència multa el youtuber manresà Jordi Wild
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim