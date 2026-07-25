Marc Bernal, davant la seva gran oportunitat: el pivot del Barça és seu
La greu lesió de Frenkie de Jong obre a Marc Bernal totes les portes de la titularitat
German Bona
Marc Bernal va formar part del grup de futbolistes de suport en la concentració prèvia d'Espanya al Mundial, però no va entrar a la llista definitiva. Sí que va debutar amb la selecció absoluta en un amistós davant l'Iraq (1-1) i, setmanes abans, ho havia fet amb la 'rojita' sub-21. No hi ha mal que per bé no vingui i no ser a la cita mundialista (té molts anys per davant per aconseguir-ho) li ha permès començar la pretemporada com no va poder fer l'any passat per culpa de la greu lesió de genoll. I després d'un merescut descans, cosa que tampoc va aconseguir fa dos anys. El jugador de Berga va acabar la temporada passada sent important per a Hansi Flick i encara ho serà més a l'inici del curs 2026/2027 si no hi ha contratemps. Amb Frenkie de Jong lesionat, Marc Casadó amb un peu fora i Gavi de vacances amb la resta de campions del món, no hi ha dubte del paper primordial que espera a Bernal.
Benjamin Kugel, molt atent
El jugador de Berga n'és ben conscient. El seu físic és privilegiat i no ha passat desapercebut per al nou integrant del cos tècnic del FC Barcelona, Benjamin Kugel. A més de l'elasticitat i una gambada que supera línies defensives rivals, i de molta feina al mig del camp, aporta una arribada que ja va evidenciar la temporada passada, quan va marcar cinc gols i va recordar els seus inicis al club blaugrana.
La lesió de genoll de Frenkie de Jong, que el va fer jugar amb molèsties els dos últims partits amb els Països Baixos al Mundial abans de caure eliminat, no fa pensar que es resolgui en poc temps, més aviat al contrari. La temporada passada, la irrupció de Bernal va arribar quan el neerlandès estava lesionat; després li va prendre el lloc, però el de Berga va ser qui va acabar jugant els últims partits. Marc sempre ha estat un futbolista molt valorat per Hansi Flick, que hi veu unes qualitats, tant tècniques com físiques, imprescindibles en el futbol actual.
Marc Bernal es troba, per tant, davant la temporada que pot rellançar-lo definitivament. Només necessita que les lesions el respectin, perquè al migcampista català li sobren qualitat i sentit tàctic del joc. Amb només 19 anys encara té molt marge de creixement. La generació del 2007 no és només Lamine Yamal i Pau Cubarsí, campions del món per mèrits propis; també cal destacar, amb majúscules, un Marc Bernal que afronta la pròxima temporada amb il·lusió i optimisme.
No va jugar contra l'Europa per unes petites molèsties
Marc Bernal no va tenir minuts en el partit d'entrenament que aquest divendres va enfrontar el FC Barcelona amb el CE Europa per unes petites molèsties. Al matí s'havia exercitat amb normalitat i es va decidir que no jugués per precaució.
Via: Sport
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