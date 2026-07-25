Atletisme
Mònica Clemente, de Manresa, repeteix podi en els Campionats d'Espanya d'atletisme i en ser bronze en salt de perxa
L'atleta del Diputació de València queda lluny, a 45 centímetres, de la seva millor marca en una competició condicionada pel vent
Magnífics quarts llocs de Marina Guerrero, de l'Avinent, amb marca personal i d'Eloi Santafè, del CA Igualada, en decatló
Cal valorar convenientment el bronze de Mònica Clemente, la manresana del Diputació de València, en els Campionats d’Espanya de Màlaga aquest dissabte, però segurament tothom n’esperava més. En un certamen marcat pel vent, que ja va fer ajornar la prova masculina de divendres, la bagenca només ha fet un salt vàlid sobre 4.01, a 45 centímetres del registre amb el qual accedia a la ciutat andalusa. Després, ha jugat amb les alçades i ha comès tres nuls sobre 4.21 que l'han deixada a la part més baixa del calaix.
El triomf ha estat per a Naiara Pérez, del Playas, amb 4.16, per davant dels 4.11 de la segona, Ane Castillo, del Atlètic Sant Sebastià. La Catalunya central suma la segona medalla després de la plata d’Ericka Maseras en els 100 metres el dia abans.
Dues quartes posicions
També ha vorejat la medalla la banyolina Marina Guerrero, en una exigent final dels 3.000 metres obstacles, una prova en què ja va ser bronze l’any passat a Tarragona. Tot i accedir als campionats amb la setena millor marca, la migfondista de l’Avinent Manresa ha acabat quarta i amb la seva millor marca personal, uns molt bons 10.03.20, això sí, lluny del podi, a nou segons. La cursa ha estat una lluita directa entre les internacionals Marta Serrano i Irene Sánchez-Escribano que es s'ha decantat a favor de la primera, que va vèncer amb 9.40.26. Tercera ha estat Claudia Corral, del Playas.
L’altre atleta de casa nostra que ha estat a un pas de tocar metall ha estat Eloi Santafè (CAIgualada Petromiralles), qui ha completat una gran decatló, en què ha guanyat tres proves, entre elles els 110 metres tanques d'aquest dissabte, i ha acabat amb un sisè lloc en els 1.500 metres. Ha finalitzat amb 7.351 punts, a 248 del bronze de Pablo Gámez, del Tenerife. La victòria final ha correspost a Pol Ferrer, del Cornellà Atlètic, amb 7.774, per davant de Pablo Roelas, del Colivenc, amb 7.702.
Al matí, Griselda Serret (Avinent) ha estat sisena, i ha aconseguit un lloc de finalista, amb 47.56.48 en els 10.000 metres marxa, una prova en què la campiona olímpica i mundial, la granadina María Pérez, ha fet rècord d’Espanya, amb 42.24.68.
Les magnífiques notícies han arribat poc després quan Anna Torras, del CAIgualada Petromiralles, ha guanyat la seva sèrie dels 1.500 metres, amb molta facilitat i un temps de 4.23.71, en la sèrie més ràpida de les tres. Disputarà la final aquest diumenge, a les 12.45hores.
La tarda no ha estat positiva per als representants en els 800 metres, que han quedat tots eliminats. En la prova femenina, ho han estat Júlia Rodríguez, de l’Avinent, cinquena amb 2.09.29 i dues representants del CAI. Han estat Carla Bisbal, cinquena amb 2.10.97, i Berta López, setena amb 2.10.68. En homes, també ha quedat fora Mathios Rodríguez, del club anoienc, en ser vuitè amb 1.52.38.
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