Hoquei patins
Ona Graells, de Manresa, capitaneja la selecció espanyola cap al títol europeu sub-17 d'hoquei patins (3-0)
La bagenca del CP Manlleu aixeca el trofeu de la formació estatal, invicta en el torneig, després d'una final molt dominada contra l'amfitriona, Portugal
La jugadora manresana Ona Graells, del CP Manlleu, ha estat l’encarregada aquest dissabte al vespre, com a capitana, de recollir el trofeu que proclama l’equip estatal com a campió europeu de la categoria sub-17, en derrotar Portugal en la final disputada a Braga (3-0). La formació estatal, que ha comptat per victòries els cinc partits de la primera fase i la final, ha dominat les lusitanes des del primer moment.
De fet, ja havia superat el conjunt local en el partit de la primera fase i les ha tornat a vèncer en el partit determinant amb un recital de la jugadora del Voltregà Julita Rovira. Primer, ha aprofitat una superioritat per anotar el primer amb un xut llunyà. A l’inici de la represa ha fet el segon, en aprofitar un rebuig de la portera local i, a poc per al final, ha assolit la tercera diana després d’una combinació amb Mar Vila. Ha estat just abans que Ona Graells aixequés el campionat.
ESPANYA: Xana Puigdevall, Mar Vila, Julita Rovira, Ángela Ceña, Ona Graells -equip inicial- Mariona Fernández, Carlota Fabregó, Leire da Silva, Clàudia Domènech, Paula Bautista (ps)
PORTUGAL: Luana Camacho, Filipa Gonçalves, Matilde Acevedo, Luísa Araújo, Matilde Figueiredo -equip inicial- Alice Bicho, Maria Magalhaes, Madalena Santana, Gabriela Caetano, Marta Almeida (ps)
ÀRBITRES: Ullrich i Broistedt (GER)
GOLS: 1-0 Rovira min 13, 2-0 Rovira min 24, 3-0 Rovira min 37
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