Rugbi
El manresà Oriol Marsinyac va acabar segon en nombre d'assajos el Mundial sub-20 de Geòrgia
El jugador de l'Stade Toulousain va aconseguir sis marques, per les vuit del primer classificat, i els seus trenta punts el situen com el segon màxim anotador d'Espanya, darrere del xutador Hafoka
El jugador manresà de l'Stade Toulousain Oriol Marsinyac ha estat un dels grans protagonistes de la selecció espanyola en el Mundial sub-20 de rugbi disputat, amb victòria sud-africana, a Geòrgia. Marsinyac va sumar 30 punts gràcies a sis assajos, la qual cosa el deixa com a segon màxim anotador espanyol, darrere del xutador Malakai Hafoka (33) i segon en la classificació de més marques entre tots els jugadors.
Aquesta classificació va acabar encapçalada per l'argentí Simon Pfister, autor de vuit. Però just després es van classificar fins a cinc jugadors amb sis assajos. A més de Marsinyac hi havia l'escocès Joe Roberts, el francès Gabin Garault, l'irlandès Charlie O'Shea i l'australià Tom Farr-Jones.
Espanya va acabar en catorzena posició final després de tres derrotes en la primera fase davant d'equips de gran potencial. Contra Austràlia (90-22), Marsinyac va fer dues marques. Davant de França (57-32), dues més i no va poder anotar davant de Fiji (26-29).
En la semifinal pel tretzè lloc, victòria per 57-6 davant d'Uruguai, amb dos assajos més del manresà i, finalment, partit perdut contra el Japó per 34-26 en què va ser substituït i no es va poder acomiadar del campionat amb una nova anotació.
L'evolució de Marsinyac, format al Manresa Rugby Club, està sent exponencial i ja truca a les portes d'una selecció absoluta que afrontarà l'any vinent la seva tornada a una Copa del Món absoluta, a Austràlia.
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