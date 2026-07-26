Atletisme
Martí Serra, de Sant Fruitós, queda a un lloc del podi en el salt de perxa dels estatals absoluts d'atletisme
El saltador de l’Avinent, que va veure com divendres s’ajornava la seva prova en un cap de setmana marcat pel vent a Màlaga, va estar en posicions de medalla però no en va poder aconseguir cap
Cap de setmana de treball mental per als saltadors de perxa dels Campionats d’Espanya que s'acaba aquest diumenge a la nit a Màlaga. Divendres s’havia de disputar la final directa masculina, però les males condicions del vent van provocar que s’hagués d’ajornar fins ahir, perquè no hi havia lloc en un horari molt ple. El santfruitosenc de l’Avinent Manresa Martí Serra arribava a la cita amb la quarta millor marca i, després de les desventures d’aquests dies, aquesta va ser la posició que va aconseguir, a prop d’unes medalles a les quals segur que aspirarà en el futur.
Serra es presentava a Màlaga després de batre la seva marca personal i deixar-la en 5,51 metres, però també després de ser tercer en uns estatals sub-23 de Càceres en què era favorit i en què el vent també va tenir massa protagonisme.
De fet, aquests mateixos problemes ja els van patir les saltadores de perxa el dia abans, en què es va haver d’invertir la direcció del passadís i en què els jutges havien d’aguantar el llistó des de terra perquè no caigués sol. En aquestes circumstàncies, l’excompanya de Serra, Mònica Clemente, va ser tecera, a 45 centímetres de la seva millor marca.
Aquest diumenge, amb el passadís en l’altre sentit, Serra ha tingut les posicions de medalla a mà. Ha saltat a la primera 5.05 i 5.20 i ha comès una errada en el primer intent sobre 5.35, que ha superat a la segona. Però ha anat pressionat amb els dos primers nuls sobre 5.45 quan ha vist que Fabio Marco, de l’Scorpio, i Asier Añorga, de la Reial Societat, superaven l’alçada i el favorit, Juan Luis Bravo, passava a la superior. Serra no ha volgut fer el mateix i intentar un 5.55 que hauria estat marca personal i ha tombat el llistó sobre 5.45, un fet que el deixava quart. La Catalunya Central marxa dels estatals amb una plata, d’Ericka Maseras, de l’Avinent, el bronze de Clemente, una medalla menys que fa un any.
Cinquè lloc igualadí
En la resta de les proves, al matí hi havia esperança amb la migfondista del CA Igualada Petromiralles Anna Torras. La campiona de Catalunya havia transmès unes bones sensacions dissabte en la seva semifinal dels 1.500 metres, de la qual va ser primera, i una prova amb moltes absències de favorites obria el ventall.
De fet, la igualadina ha estat valenta i ha comandat la cursa en el seu tram central, intentant provocar que el ritme fos més viu. Però al final li han fallat les forces i ha estat superada per competidores fins entrar cinquena, amb 4.18.32, en una recta final en què no s'ha deixat anar. El triomf ha estat per a la mataronina Marina Martínez, del New Balance, amb 4.16.09, per davant de Rocío Garrido (At. Sant Sebastià) i Lorena Martín, companya de la guanyadora.
També al matí s'ha fet el concurs de salt d’alçada amb dos igualadins. El millor ha estat Eduard Fàbregas, del Barça, cinquè amb 2,06 metres, la mateixa alçada, però amb menys intents, que Toni González, del CA Igualada, qui ha acabat vuitè d’una prova que s'ha endut un altre català, Martí Cissé, de l’Agrupació Atlètica Catalunya, amb 2,13 metres.
L’últim atleta, a part de Martí Serra, d’intervenir en els campionats per a l'Avinent ha estat Biel Salas en els 110 metres tanques, una prova en què les semifinals i la final s'han hagut de fer a la recta oposada, també per culpa del vent. Salas s'ha classificat per temps en les sèries, en ser quart de la seva, amb 14.19, però ha quedat eliminat en la prèvia de la final en una cursa al costat dels medallistes mundials Quique Llopis i Asier Martínez. Ha acabat sisè, amb 14.12 i vent legal.
Pel que fa a l’últim representant del CA Igualada Petromiralles, ha estat Guim Morcillo en el llançament de javelina. S'ha classificat novè, amb 63.20 metres.
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