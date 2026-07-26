Futbol
Senegal aconsegueix el tricampionat d'un Mundialet Intercultural de Manresa amb èxit de participació (3-0)
Hondures s'imposa en la categoria femenina i Paraguai venç en la competició de veterans en una jornada amb ple d'assistència al Congost
La vint-i-dosena edició del Mundialet Intercultural de Manresa es va tancar amb una jornada de finals que va omplir l'Estadi del Congost de gom a gom. Les seleccions de Senegal, Hondures i Paraguai van alçar-se com a campiones de les categories sènior masculí, femení i la categoria de veterans, respectivament. Amb la jornada final, es posa punt i final a un mes i mig de partits repartits entre el camp del Congost i el de les Cots, principal novetat d'enguany.
El divendres, a les Cots, es van disputar les finals de les categories Sub 8/9, on Bolívia va superar a Espanya per 6-4, i la Sub13, on Uruguai va vèncer Marroc (2-0). La jornada de dissabte, ja al Congost, va començar amb la final de la categoria de veterans, on la selecció del Paraguai es va imposar a Catalunya (0-2). En un partit marcat per la forta calor i el vent, el conjunt paraguaià es va aconseguir imposar gràcies a una bona solidesa defensiva i a dos gols, un a cada part, que van acabar sent decisius.
Després de l'entrega de premis, va ser el torn de la final femenina. En un partit elèctric, Hondures es va imposar a la tanda de penals a Marroc (5-4) després d'haver empatat (5-5) durant el temps reglamentari. El conjunt marroquí es va avançar, però la selecció hondurenya va capgirar el marcador abans del descans. Marroc tornava a sortir amb molta força a la segona meitat i posava el 5-3, però Hondures aconseguia empatar in extremis. A la tanda de penals, i després de que entressin els vuit primers llançaments, la portera hondurenya va aturar el cinquè penal rival i l'equip centreamericà va aconseguir endur-se el títol.
Domini africà
La final masculina, ja en plena nit i amb les grades de gom a gom, enfrontava la vigent bicampiona, Senegal, contra la selecció de Xile. L'equip sud-americà va plantejar un partit de tu a tu davant un equip senegalès que va gaudir de les primeres ocasions del partit. Malgrat això, cap dels dos conjunts aconseguia imposar el seu joc. No era fins als minuts finals de la primera meitat que, en un córner, el capità senegalès Suly Ndao aconseguia fer de cap el primer gol de la nit. El conjunt xilè va rebre un fort cop i no va poder reaccionar i, en una de les darreres jugades de la primera meitat, Chaikh Tidiane feia una centrada que no trobava rematador però que acabava igualment al fons de la xarxa i aconseguia fer el segon.
A la segona meitat, el conjunt senegalès va sortir millor, però Xile seguia atacant i tenia ocasions clares gràcies a la alta pressió que no aconseguia materialitzar, fins i tot amb una rematada que s'estavellava al travesser. Senegal seguia amb el seu pla de partit i aprofitaven els espais que deixava la defensa xilena per apropar-se tímidament a la porteria rival. Malgrat això, el marcador no es movia i no va ser fins als instants finals, amb l'equip xilè bolcat a l'atac, que Ndiour Ndoly va aconseguir sentenciar l'enfrontament amb el 3-0. Tot i les nombroses ocasions del conjunt sud-americà, no van aconseguir anotar i la copa, per tercer any consecutiu, se la va endur l'equip de Senegal, que completa una fita pràcticament inèdita en la història de la competició, per alegria de la nombrosa afició senegalesa que va animar durant tot el partit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
- Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic
- Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada