Trial
Toni Bou segueix intractable amb dues victòries a Gran Bretanya i l'anoienc Àlex Canales veu com se li acosten a dos punts en Trial2
El pierenc compta les vuit curses disputades fins ara per victòries en TrialGP i ja té 90 punts sobre Jaime Busto
El pilot de la Pobla de Claramunt veu com el britànic Harry Turner, amb una victòria i un tercer lloc, se l'amenaça en la segona categoria
Els dos pilots anoiencs que lideren les respectives classificacions de TrialGP i de Trial2 han tingut un cap de setmana oposat en el Gran Premi de la Gran Bretanya, que s'ha disputat a Anglesey, a la punta nord-occidental de Gal·les. Toni Bou no té rival i ha sumat tots els punts disputats en les vuit curses que s'han disputat fins ara, dues de les quals aquests dies. Ja acumula 320 punts, amb 90 de diferència respecte de Jaime Busto, segon i tercer a terres britàniques i lluny del lideratge en la general.
Bou no ha obtingut una diferència tan gran sobre el segon del diumenge, el seu company Gabriel Marcelli, perquè en les zones no s'han comès tantes errades i només li ha pogut treure dos punts en la primera passada i quatre en la segona, però ha estat més que suficient per sumar els vuitanta punts en joc.
Més complicat ho ha tingut Canales en categoria inferior. El pilot de Montesa està veient com el britànic Harry Turner, amb Sherco, està fent una part central del calendari molt bona. A casa, va guanyar dissabte i encara sort que aquest diumenge ha estat tercer, per darrere de l'italià Francesco Titli i d'Arnau Farré.
L'anoienc, per la seva banda, ha caigut en el segon dia fins a la vuitena posició, després d'haver estat tercer dissabte, i ara té 206 punts, pels 204 de Turner i els 202 de Farré, la qual cosa fa preveure un tram final del Mundial molt emocionant.
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