ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça se’n va una setmana a Anglaterra encara sense un nou
La plantilla de Hansi Flick prossegueix la posada al punt a St. George’s Park, a prop de Birmingham, encara pendent del fitxatge d’un davanter centre
Albert Guasch
El Barça marxa avui a Anglaterra. Comença una estada d’una setmana al St. George’s Park, la ciutat del futbol de la selecció anglesa, a prop de Birmingham. No va als EUA o Àsia, com els últims anys. Aquesta vegada la delegació blaugrana vola una mica més de dues hores i prou per trobar una climatologia menys hostil que a Barcelona. Excepte un dia de 30 graus, la meteorologia pronostica temperatures màximes de 25. No es deshidratarà ningú, doncs, en els entrenaments que programi Hansi Flick en la seva tercera pretemporada com a cap de les esperances barcelonistes.
Més de la meitat de la tropa que viatja amb ell i el seu staff no formarà part del primer equip al llarg de la temporada. Davant l’absència dels mundialistes, els joves del filial i el juvenil poblaran l’expedició. Algun potser despunta i es queda. Qui sap. L’alemany sol mirar els joves amb ulls de futur i sense por del risc. Però el panorama actual no s’assemblarà al real, el que aspira a competir per la Champions.
En aquest Barça provisional hi faltaran els vuit internacionals espanyols, que s’esperen a partir del 12 d’agost. El dia abans està prevista la integració de Jules Kounde i Anthony Gordon, un dels dos fitxatges fets fins ara juntament amb Karim Adeyemi. Falta saber si s’embarca també Raphinha i en quines condicions després de la lesió muscular, a la part posterior de la cuixa dreta, que es va produir amb el Brasil. Al migdia Flick divulgarà la llista.
Tampoc viatjarà el nou que encara busca Deco. El director esportiu blaugrana s’ha centrat a reformar la davantera després de la marxa de Robert Lewandowski, la desafecció cap a Marcus Rashford i la incògnita amb la renovació de Ferran Torres, el revalorat heroi mundialista. De moment s’han cobert les bandes amb dues bales com Gordon i Adeyemi, una inversió de 92 milions, la mateixa que els dos primers anys junts de Flick.
I falta encara la peça gran, el davanter centre, l’home dels gols. Es pot esperar una despesa extra d’uns 100 milions com a mínim, potser força més si acaba marxant el punta valencià. S’espera tancar aviat el traspàs de Joao Cancelo.
Gordon, amb 70 milions més 10 de cost, és el fitxatge més car de l’era Flick i supera Dani Olmo (60). Però si tot va com desitja el club perdrà aquest lloc al tron en favor del nou, sigui Julián Álvarez o qualsevol altre si la resistència de l’Atlètic persisteix.
Tot això és feina de despatxos, mentre a Anglaterra, Flick, recolzat en el nou preparador físic, l’alemany Benjamin Kugel, continuarà amb la posada al punt de la plantilla. No s’espera que viatgi Ter Stegen, rematant la burocràcia per tancar la seva cessió a l’Ajax.
Només hi ha programat un amistós durant l’estada, davant el Birmingham City el 31 de juliol. Posteriorment, el 8 d’agost, el Barça jugarà un triangular a Itàlia davant el Nottingham i l’Udinese, i el 19 d’agost disputarà el Gamper contra l’Al-Ahly egipci. L’inici de la Lliga per als blaugranes està previst per al 23 d’agost, en la segona jornada del campionat.
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