Futbol | Segona Federació
El CE Manresa incorpora Marc Castro, un central de 18 anys que arriba procedent del Reial Betis
El director esportiu del club bagenc, Sergi Benavides, considera que el defensor els aporta "joventut, ambició i contundència", alhora que "com que prové d'una pedrera professional, ens fa fer un salt qualitatiu pel que fa a l'exigència i la professionalitat".
Regió7
El CE Manresa ha fet oficial el fitxatge de Marc Castro, un central de 18 anys que arriba procedent del juvenil del Reial Betis, l'equip en què ha completat la seva etapa al futbol formatiu. El director esportiu del CE Manresa, Sergi Benavides, ha explicat, en unes declaracions a Regió7, que "és un jugador que ens aporta joventut, ambició i contundència", alhora que "com que prové d'una pedrera professional, ens fa fer un salt qualitatiu pel que fa a l'exigència i la professionalitat".
Fins el moment de l'anunci, el CE Manresa només comptava amb dos centrals a la plantilla del primer equip, el brasiler Matheus i Roger Munells. Fa unes setmanes, el director esportiu del club bagenc, va explicar, en aquest mateix mitjà, que "estem centrats a reforçar les posicions dels centrals i els extrems". Això no obstant, també va dir que "no tenim pressa perquè volem estar segurs de què fitxem".
Després de la incorporació de Pochito per reforçar la banda dreta, el primer central a arribar ha estat Marc Castro, de només 18 anys, que torna a terres catalanes després de completar la seva etapa al futbol formatiu. Castro va marxar de les categories inferiors del Sant Cugat FC per incorporar-se al segon equip del juvenil del Reial Betis, a Lliga Nacional. El curs següent va sortir al Calavera CF de Divisió d'Honor i la temporada passada va tornar a vestir la samarreta del Betis a la mateixa categoria. Va disputar 16 partits, 13 com a titular.
Castro és el sisè fitxatge de l'estiu del CE Manresa i s'afegeix als ja anunciats d'Ivan Tébar, Oussama Boukir, Santi Guzmán, Óscar Gómez i Pochito. A l'espera d'algun altre reforç a la demarcació dels centrals, Castro s'uneix a Matheus i Roger Munells al centre de la defensa. Els acompanyaran Nico Olmedo i Ángel Vera al lateral dret i Tébar i Boukir al costat esquerre. Boukir també podria actuar de central, però el club el valora enganxat a la banda.
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