Motor | Motocròs MX2
Guillem Farrés, de Balsareny, suma el quart triomf consecutiu en el Mundial d'MX2
Amb la victòria a la localitat txeca de Loket, el pilot bagenc és més líder del mundial, amb 33 punts de marge sobre Sacha Coenen
El pilot de Balsareny Guillem Farrés es va saber sobreposar a les dificultats històriques que l’envolten gairebé cada vegada que ha de competir al traçat de Loket, a la República Txeca, per reafirmar el seu lideratge en el mundial de Motocròs MX2. El pilot bagenc del Triumph Factory Racing va dominar amb autoritat la primera cursa del cap de setmana, i amb una segona posició en la definitiva, va segellar una gran 13a ronda del mundial que li permet fer créixer el seu avantatge a la classificació.
Ara mateix, el balsarenyenc gaudeix d’un marge de 33 punts sobre el seu màxim rival al mundial, el belga Sacha Coenen (KTM), que no va tenir el millor dels caps de setmana a la República Txeca. De fet, mentre que la disciplina i regularitat de Farrés el feien pujar fins al graó més alt del podi, i sumar un total de 47 punts, el belga no va passar de la setena posició en les dues curses, i es va haver de conformar amb 28 punts.
Farrés ja s’havia posat líder del campionat del món d’MX2 la setmana passada després d’una actuació perfecta al Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat a l‘històric circuit de Foxhills. Aleshores ja va esgarrapar 23 punts al belga de KTM, que de nou no va passar del desè lloc en la primera de les curses, i que va ser cinquè en la definitiva.
Farrés va debutar amb la placa vermella que caracteritza el líder del mundial a Loket, i el cert és que el pilot de Balsareny va certificar un cap de setmana gairebé perfecte. Va sumar el seu quart triomf consecutiu, i cinquè en el global del curs, que demostren que Farrés i la seva Triumph cada vegada es coneixen més.
Dues curses, dues actituds
La primera de la mànegues del cap de setmana va servir a Farrés per fer veure a tots els seus rivals que enguany no hi hauria malastrugança en la seva visita a la República Txeca. Va col·locar-se entre els cinc primers a la sortida, i abans de cloure la primera volta de la cursa ja rodava en segona posició.
Davant seu només hi havia el seu company, Camden McLellan, i després d’unes voltes estudiant-lo, el balsarenyenc es va llançar a l’interior d’un dels revolts més tancats del traçat per assaltar el lideratge. McLellan no es va rendir, i en l’última volta va provar de tornar-li la jugada amb un avançament en què tots dos van estar a punt d’anar-se’n a terra.
A la segona de les mànegues, Farrés va tornar a progressar amb rapidesa fins al segon lloc abans i tot de completar el primer gir. A partir d’aleshores el pilot de Triumph es va dedicar a mantenir el ritme que plantejava el pilot d’Husqvarna Liam Everts, a qui no deixava en cap moment agafar més de 10 segons.
Els temps del belga eren molt bons, i Farrés va optar, en aquesta ocasió, per no jugar-se-la i pensar a llarg termini. Va treure la calculadora i conscient que el segon lloc ja era un gran resultat, va optar per no arriscar-se. Aquest mateix cap de setmana Farrés tornarà a competir, en aquesta ocasió, damunt l’exigent sorra del traçat belga del Lommel.
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