Hoquei patins
Joan 'Xinu' Doncel és el nou entrenador del Simar Igualada, el vigent campió de l'OK Lliga Plata Sud
El tècnic format a la base arlequinada també es farà càrrec de la banqueta del júnior B
L'Igualada HC ha anunciat l'entrenador escollit per dirigir la banqueta del seu filial, el Simar Igualada, vigent campió de l'OK Lliga Plata Sud i la Copa SAR de la Princesa. Es tracta de Joan Xinu Doncel, un tècnic format a la base igualadina que també es farà càrrec del júnior B.
El filial de l'Igualada HC afrontarà el curs que ve una temporada molt exigent. A banda de l'objectiu principal del desenvolupament del talent format a la base per alimentar el primer equip, també haurà de defensar els títols aconseguits a l'OK Lliga Plata Sud i a la Copa SAR de la Princesa. Haurà de fer-ho davant "un dels grups més exigents dels últims anys", tal com el valoren des del club igualadí. Entre els equips més destacats que conformaran el grup Nord, hi figuren dos descendits de l'OK Lliga (Sant Just i Cerdanyola) i fins a sis candidats a l'ascens (Manlleu, Espanyol, Mataró, Palafrugell, Alcobendas i Vendrell). Completaran el grup el Sant Cugat —rival del Simar Igualada a la primera jornada—, el filial del Noia, el Mollerussa, el Vilanova i l'Sporting Alcoi.
L'encarregat de defensar els títols i preparar els millors jugadors del club per al salt al primer equip serà Xinu Doncel, un exjugador i entrenador que coneix perfectament la filosofia de l'Igualada HC perquè s'hi ha format tant de jugador com d'entrenador. En la seva etapa com a jugador, Doncel també va vestir les samarretes del Nantes, el Barça i el Piera, entre d'altres clubs.
Un cop anunciada la seva retirada com a jugador, Doncel va decidir continuar lligat a l'hoquei sobre patins com a entrenador. En la seva ja llarga trajectòria, ha dirigit les banquetes del filial arlequinat a Nacional Catalana, així com d'altres equips de la base, i també del Piera, equip amb què es va proclamar campió d'una Copa Generalitat i una Supercopa Catalana. Més tard, va ser seleccionador dels Països Baixos en tres edicions del Mundial i una Eurocopa. Igualment, s'ha fet càrrec d'equips com el Burguillo, el Sant Feliu i el Taradell, club en què també ha exercit de secretari tècnic.
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