Bàsquet | Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa tanca la línia exterior amb la incorporació de l'escorta Colby Jones
EL nou jugador de l'entitat manresana, amb experiència a l'NBA, signa contracte per una temporada i aterra a la capital bagenca procedent dels Memphis Hustle, de la G-League nord-americana
El Kids&Us Manresa ha confirmat aquest dilluns al matí el fitxatge de l'escorta estatunidenc Colby Jones. Un secret a veus que des de feia una setmana planava a l'òrbita manresana, després que el periodista Òscar Herreros el situés com el proper objectiu de Biel Colominas, director esportiu de l'entitat, i que el mateix jugador comencés a seguir el club a Instagram. Jones hauria de ser el darrer a completar una línia exterior formada per Ferran Bassas, Hugo Benítez i Lucas Beaufort a la posició de base, i de Lukasz Kolenda i Gerard Fernánez a la d'escorta.
Segons ha explicat la mateixa entitat, l'exterior estatunidenc de 24 anys i 1,95 metres d'alçada ha signat un contracte que el lliga al club durant una temporada, la primera en què jugarà lluny dels Estats Units. Jones aterra a Manresa provinent dels Memphis Hustle, equip de la G-League vinculat als Grizzlies de l'NBA. Allà ha certificat una bona temporada, amb mitjanes de 13,8 punts, 4,1 rebots i 3,6 assistències en una mica més de 23 minuts damunt del parquet.
Sense experiènca a Europa
La joventut del nou jugador del Kids&Us combinada amb la seves qualitats físiques han motivat que fins ara no hagi disputat cap temporada lluny dels Estats Units. Jones arribarà a Manresa amb un bon sabor de boca, després de formar part de la plantilla dels Golden State Warriors de la Summer League de l'NBA a Las Vegas, el conjunt que s'ha endut el títol enguany.
Una competició que consta de sis partits, i en què el nou escorta del Kids&Us va participar en quatre. Enfrontaments en què va gaudir d'una mica més de 13 minuts de mitjana, que va aprofitar per contribuir amb 3,3 punts 2,5 rebots i una assistència. La seva millor actuació en aquesta edició de la lliga d'estiu dels Estats Units han estat els 7 punts, 5 rebots i una passada de cistella que va registrar en l'enfrontament contra els Memphis Grizzlies. Curiosament, en l'única derrota dels de la Badia de San Francisco a la Summer League.
Colby Jones ha tingut, fins ara, una trajectòria irregular per les seves aparicions a l'NBA combinades amb la majoria, a la Lliga de Desenvolupament. De fet, el curs passat només va jugar un partit amb els Detroit Pistons i dotze entre els Motor City Cruise i els Memphis Hustle de la G-League. Abans, havia estat draftejat a la segona ronda pels mateixos Pistons, que l'havien traspassat ràpidament als Sacramento Kings, el 2023.
Al conjunt californià va tenir 54 aparicions en dos cursos, però amb pocs minuts a pista. Va tenir més protagonisme la temporada passada amb els Washington Wizards, un dels conjunts més dèbils de la competició, amb els quals va arribar als 8,7 punts per enfrontament en 25 minuts. La seva actuació més exuberant a la millor lliga del món va arribar precisament amb el conjunt de la capital estatunidenca, tot i que aleshores el seu equip també va perdre.
En aquell enfrontament de la temporada regular contra els Utah Jazz del 19 de març del 2025, l'escorta va convertir 24 punts, amb un gran percentatge en el llançament de dos punts (9 encerts en 11 intents) i amb un perfecte 4/4 des de més enllà de la línia de tres punts, que va combinar amb un 2/3 des de la línia de personal. A més, va complementar la seva actuació amb 4 rebots, 3 assistències i 3 pilotes recuperades, patint només una pèrdua de pilota en més de 26 minuts de partit.
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