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Mor Suco, campió de Lliga i Copa de Fires amb el Barça

El jugador gallec, mort als 87 anys, va militar dues temporades en l'equip blaugrana

L'exfutbolista Andrés Parada 'Suco' en una imatge d'arxiu

L'exfutbolista Andrés Parada 'Suco' en una imatge d'arxiu / / FC BARCELONA

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Regió7

Barcelona

L’exfutbolista Andrés Parada Suco, que va vestir la samarreta del Racing Club, el València i el FC Barcelona, entre d’altres, entre 1956 i 1967, ha mort als 87 anys, segons ha comunicat el Real Racing Club, un dels seus exequips, i se n’ha fet ressò l’entitat blaugrana.

"El Real Racing Club expressa el seu condol per la mort del seu exjugador Andrés Parada ‘Suco’, que va disputar més de mig centenar de partits oficials amb la samarreta ‘verd-i-blanca’ als anys 60 del segle passat. L’entitat càntabra, a través d’aquestes línies, envia el seu més sentit condol als seus familiars i amics, alhora que s’uneix al seu dolor per la irreparable pèrdua", va expressar el club.

El gallec Suco va iniciar la seva carrera com a davanter al Racing de Ferrol, on va militar durant tres temporades, abans de fitxar pel FC Barcelona, amb el qual va conquerir una Lliga i una Copa de Fires en dues campanyes (1959-60 i 1960-61) sota les ordres d’Helenio Herrera.

Va debutar com a blaugrana al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid (2-0) el 29 de novembre de 1959. En dues temporades al Barça va disputar 14 partits oficials i va marcar dos gols, un a la Lliga contra el Las Palmas i un altre a la Copa contra el Ferrol.

Va compartir vestidor amb mites de l’entitat blaugrana com Kubala, Ramallets, Luis Suárez, Segarra, Gensana, Czibor, Kocis i Eulogio Martínez, entre d’altres.

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Posteriorment, es va incorporar al Racing Club, on va disputar 53 partits oficials entre 1961 i 1963. També va jugar al València CF (1963-1966), al RC Deportivo de la Corunya (1966-1967), a l’Atlético Arousa (1967-1968) i a l’Atlético Ribeira, on es va retirar.

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