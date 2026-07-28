Futbol
El CE Manresa passa la revisió mèdica abans de disputar el primer partit de la pretemporada
És la cinquè any consecutiu que els jugadors del primer equip blanc-i-vermell se sotmeten a les proves del CIMETIR de la Clínica Sant Josep
Regió7
El CE Manresa ha passat la revisió mèdica abans d'estrenar-se en el primer partit de pretemporada que disputarà demà al vespre davant el CE Sabadell al Complex de Sant Oleguer. Els jugadors del primer equip blanc-i-vermell s'han sotmès a les proves medico-esportives a les instal·lacions del Centre Integral de Medicina de l'Esport, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínia Sant Josep de la capital bagenca per cinquena temporada consecutiva.
L'encarregat de sotmetre els jugadors del CE Manresa a les revisions mèdiques ha estat el Dr. Bernat Morist, que ha estat metge a les seleccions absolutes d'hoquei patins i hoquei herba i ha format part dels equips mèdics del Barça d'hoquei patins i d'algunes seleccions internacionals de waterpolo, tenis i handbol. Segons ha explicat el Dr. Morist, aquestes proves "ens donen uns paràmetres analítics que permeten fer un control i seguiment de l'estat físic d'aquella persona i adaptar l'avaluació en funció de l'esport que practica".
Entre els jugadors que han passat la revisió mèdica figuren els nous fitxatges Santi Guzmán, Óscar Gómez, Oussama Boukir, Pochito i Ivan Tébar. Tot i això, Gómez i Guzmán es troben en fase de recuperació de les respectives lesions que van patir en el tram final de la temporada passada. Segons l'entrenador del CE Manresa, Sergi Trullàs, els dos futbolistes es reincorporan als entrenaments la setmana que ve, juntament amb Aleix Díaz, que també es baixa.
Les proves van consistir en una cineantropometria, que consisteix en l'estudi de la composició corporal del jugador, un electrocardiograma en repòs, una revisió de l'aparell locomotor, un test de potència de salt i una prova d'esforç màxima.
Així doncs, el CE Manresa i la Fundació Althaia mantenen el conveni que els uneix des de la temporada 2020/21. A banda de les revisions mèdiques, l'acord també inclou l'atenció de les urgències medicoesportives de traumatologia i rehabilitació, com el seguiment i control de les lesions i les sessions de rehabilitació necessàries per a la recuperació dels jugadors.
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