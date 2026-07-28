Hoquei patins
Ferran Busquets renova amb l'Igualada Rigat, però jugarà cedit un any al CH Caldes
El porter de 21 anys format a la base arlequinada allarga la seva vinculació amb el club anoienc per dues temporades
El curs passat va disputar 31 partits entre el filial i el primer equip
Regió7
L'Igualada Rigat ha anunciat la renovació de Ferran Busquets per dues temporades, però el curs que ve jugarà cedit al CH Recam Làser Caldes per "continuar amb el seu creixement a l'OK Lliga", tal com va expressar el club anoienc en un comunicat.
Ferran Busquets és un porter de 21 anys format a les categories inferiors de l'Igualada HC i un dels jugadors més llorejats de la història del planter arlequinat. Els darrers anys ha combinat minuts entre el primer equip i el Simar Igualada, arribant a jugar 31 partits la temporada passada entre tots dos equips. Amb el filial, ha estat una de les peces clau en la consecució dels títols de l'OK Lliga Plata Sud i la Copa SAR de la Princesa. Pel que fa al primer equip, ha estat fiable en els moments que se l'ha requerit, com en l'eliminatòria de semifinals de l'OK Lliga amb el Barça. En un dels enfrontaments a Les Comes, va aturar una falta directa i, posteriorment, va encadenar dues accions meritòries davant els continus atacs dels blaugrana.
Tal com va expressar l'Igualada en un comunicat, la cessió respon a la voluntat de mantenir el lligam entre les dues parts mentre Busquets "continua la seva evolució en un escenari de màxima exigència, acumulant minuts de qualitat i experiència a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal".
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