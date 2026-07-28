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Joan Laporta fa repòs després de superar una arrítmia i no anirà a l'stage de Birmingham

El president del club blaugrana anuncia que li han revertit una arrítmia i que el seu estat de salut és bo després de la intervenció mèdica

Joan Laporta en una imatge d'arxiu

Joan Laporta en una imatge d'arxiu / Europa Press

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EFE

Barcelona

El president del Barcelona, Joan Laporta, va revelar aquest dimarts que els metges li han revertit una arrítmia que patia i va assegurar que, després d’aquesta petita intervenció, el seu estat de salut és bo.

«Tot ha anat bé!!! M’han revertit l’arrítmia!!! Torno a tenir el cor bategant de manera rítmica!!!», va publicar Laporta al seu compte d’Instagram.

El dirigent de l’entitat blaugrana va expressar el seu agraïment «als grans metges i metgesses, infermers i infermeres, i al personal sanitari de l’Hospital de Barcelona, dirigits pel doctor Jordi Morillas», per haver fet «una feina excel·lent».

«A més de la seva saviesa i els seus grans coneixements, el tracte humà és bondadós, comprensiu, ple de paciència i afecte, dignificant la medicina i el jurament hipocràtic», va afegir.

Així mateix, va dir que se sent «especialment orgullós» dels serveis mèdics del Barça, «encapçalats pel doctor Xavier Corbella», i de la seva cap de gabinet, Manana Giorgadze, «que ho han coordinat tot amb una gran eficiència».

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«També vull expressar el meu agraïment al doctor Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mount Sinai pels seus bons consells, que em van donar tranquil·litat, i al doctor Brugada per recomanar-me el procediment que calia seguir per revertir l’arrítmia», va assenyalar Laporta, que finalment va tenir un record per als seus fills, germans i altres familiars i amics: «Moltes gràcies a tots, mai més ben dit, de tot cor».

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