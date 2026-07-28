Marc Cucurella compleix la seva promesa i es tatua De la Fuente després de guanyar el Mundial
"Les promeses es compleixen", va escriure el futbolista a la fotografia que ha publicat aInstagram, al costat del tatuador Ganga i del conegut influencer Ceciarmy, que suma més de 4 milions de seguidors a les seves plataformes digitals
Regió7
L’internacional Marc Cucurella s’ha tatuat la cara de l’entrenador de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, tal com havia promès si guanyava el Mundial del 2026, segons ha publicat el futbolista del Reial Madrid a les seves xarxes socials.
"Les promeses es compleixen", escriu el futbolista a la fotografia que ha publicat a la seva història d’Instagram, al costat del tatuador Ganga i del conegut influencer Ceciarmy, que suma més de 4 milions de seguidors a les seves plataformes digitals.
El lateral, que actualment es troba de vacances, va fer la promesa durant la concentració del campionat que, si Espanya es proclamava campiona, lluiria a la pell la cara del seleccionador nacional. El disseny del tatuatge consisteix en un dibuix de Luis de la Fuente subjectant la copa del món amb el logotip del Mundial de fons.
Promesa complerta
"Avui és un dia molt important per a Espanya perquè es compleix la promesa. Anem a casa de Cucurella a tatuar-lo, això serà una bogeria", va dir Ceciarmy en un vídeo en què mostrava un Marc somrient moments abans de gravar-se a la pell el curiós tatuatge.
A més, el futbolista de la Roja va acceptar una altra promesa. En aquest cas, "si Espanya guanya el Mundial del 2030, Cucurella complirà el que digui el comentari o citació amb més ‘m’agrada’", va publicar Ceciarmy al seu compte d’X, que ja acumula més de 30.000 reproduccions.
Curiosament, Álex Baena, futbolista de l’Atlètic de Madrid i company de Cucurella a la selecció, també va prometre tatuar-se el rostre de De la Fuente, però de moment es desconeix si ho ha arribat a fer.
La selecció espanyola es va proclamar campiona del món per segona vegada —després del títol aconseguit a Sud-àfrica 2010— el passat 19 de juliol després de vèncer l’Argentina a la final per 1-0, en què Marc Cucurella va disputar el partit com a titular al lateral esquerre i va ser un dels homes clau per a Luis de la Fuente durant la disputa del campionat.
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