Escacs
El 6è Torneig d'Escacs Actius Joaquim Català situen Súria al centre del tauler
La competició va reunir 77 participants, que representen un augment respecte els registrats en l'anterior edició, que van venir acompanyats d'un elevat nivell escaquista
Regió7
El 6è Torneig d'Escacs Actius Joaquim Català de Súria va situar dissabte aquesta vila bagenca al centre del tauler de l'àmbit català. La competició va reunir al Pavelló Municipal d'Esports fins a 77 participants, un salt important respecte a edicions passades. Representants d'entitats d'arreu de la comarca i el país que van elevar encara més el nivell d'escacs que es va poder veure damunt de cada taula.
Prova d'aquest nivell és que el torneig va poder gaudir d'un Gran Mestre Internacional com Miguel Muñoz (Club d’Escacs i Cultura Badia), que va ser qui es va acabar imposant, però també de dos Mestres Internacionals, cinc Mestres FIDE i un Mestre Català. El podi el van completar Raül-Omar González (Associació d’Escacs Rubinenca), que va acabar segon, i Alexander Domene (Club Escacs Salauris de Salou) que es va haver de conformar amb el tercer lloc.
Més vencedors il·lustres
En categoria femenina, la primera classificada va ser una altra jugadora il·lustre, Lola Fernández (Club d’Escacs Espluga de Francolí), que ostenta els títols de campiona de Catalunya i d'Espanya. Quant a la competició per equips, el premi es va quedar a casa, ja que els vencedors van ser els membres que representaven el Club d'Escacs Súria.
En la classificació per trams, els vencedors del torneig van ser Carlos Alonso (campió del tram A, del Club d’Escacs Congrés de Barcelona), Víctor Marquínez (campió del tram B, d’Escacs Catalònia Club de Manresa), Oleguer Carbonell (campió del tram C, d’Escacs Artés) i Mathias Aldave (campió del tram D, d’Escacs Catalònia Club de Manresa).
En relació amb les categories infantils, que també tenien presència al torneig surienc, el palmarès va estar encapçalat per Biel Garriga (campió sub 8, del Club d’Escacs Súria), Adrià Berbel (campió sub 10, del Club d’Escacs Cerdanyola de Mataró), Carla Prieto (campiona sub 12, del Club d’Escacs Súria) i Pol Hernández (campió sub 14, del Club d’Escacs Mollerussa).
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