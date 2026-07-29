Futbol
El CE Manresa enceta la pretemporada amb una derrota a Sabadell per 2 a 1
Malgrat que els bagencs han arribat al descans amb empat, els dos gols a la segona part han donat la victòria a un conjunt arlequinat que ha mostrat la seva superioritat en tot moment
El CE Manresa ha encetat el calendari de pretemporada amb una derrota per 2 a 1 davant el CE Sabadell, un equip de Segona Divisió. Malgrat que els bagencs han arribat al descans amb empat, els dos gols a la segona part han donat la victòria a un conjunt arlequinat que ha mostrat la seva superioritat en tot moment. El gol blanc-i-vermell l'ha fet Rafa Catalán.
El primer test de pretemporada del conjunt dirigit per Sergi Trullàs era d’allò més exigent. Segurament, el més complicat de la fase de preparació. Si no n’hi havia prou amb el fet que el CE Sabadell milita a la Segona Divisió, dues categories per sobre del Manresa, també arribava a la cita amb més rodatge. Els arlequinats van tornar a la feina fa dues setmanes i ja han realitzat una concentració fora de casa i han disputat els primers amistosos, mentre que els bagencs amb prou feines han fet cinc entrenaments. Fos com fos, la situació no preocupava el tècnic blanc-i-vermell, que afirmava que “afrontem el partit com un entrenament més” i que “el resultat no és el més important en aquesta mena de cites”.
Era un rival especial amb qui començar la preparació per al retorn a la Segona Federació. L’entrenador del CE Sabadell és Ferran Costa, qui va dirigir la banqueta bagenca en el retorn a la Segona RFEF ara fa quatre temporades. No és l’únic membre de la plantilla vallesana amb vinculació amb el Bages. L’ajudant de Costa, Aitor Maeso, és manresà i va ser tècnic del CE Manresa, el surienc Gerard Puentes, president del CE Súria, forma part de l’equip d’analistes i també va entrenar el juvenil del conjunt manresà, i Joel Priego també és nascut a la capital bagenca i va arribar a vestir la samarreta blanc-i-vermella.
El primer onze de la pretemporada l’han format el capità Òscar Pulido, Nico Olmedo, Marc Castro, Roger Munells, Ivan Tébar, Èric Montes, Carlos Portero, Dani Ferrer, Pochito, Óscar i Moha Ezzarfani. Pochito ha estat substituït abans de la mitja part per lesió.
Com era d’esperar, el Sabadell ha fet gala de la seva condició de favorit i no ha esperat ni un moment per perseguir el Manresa fins a l’àrea pròpia i impedir-li la sortida en curt. La situació ha permès als bagencs provar-se davant una pressió exigent, molt més que cap de les viscudes el curs passat a Tercera RFEF. El Manresa ha intentat combinar de pressa i escapar-ne, però en la majoria d’ocasions no se n’ha pogut sortir. En una d’aquestes, Ivan Tébar ha comès una errada a l’àrea pròpia i Quadri ha xutat al pal.
En una de les poques ocasions en què el Manresa ha aconseguit sortir de l’àrea pròpia amb la pilota controlada, els arlequinats han estat a punt de sorprendre. Una gran passada filtrada de Roger Munells ha trobat tot sol Carlos Portero a la línia de mitjos, que s’ha pogut girar i obrir a la banda dreta per Pochito. L’extrem esquerrà ha demostrat la seva velocitat i qualitat i ha estat a punt de trobar Moha Ezzarfani a l’esquena de la defensa. Llàstima que el seu intent no ha arribat a bon port i el Sabadell ha muntat el contracop. Ha estat, sens dubte, la millor acció dels bagencs en tot el partit.
Els de Ferran Costa han continuat pressionant i dominant a través de recuperacions a camp contrari. Però el capità Òscar Pulido s’ha encarregat de mantenir l’empat amb una aturada monumental a mà canviada que ha fet posar les mans al cap a l’afició arlequinada que ha omplert Sant Oleguer. Al cap de ben poc, Alain Ribeiro ha etzibat una canonada molt potent des de fora l’àrea que ha acabat al travesser. Feia minuts que el CE Sabadell no trepitjava l’àrea manresana, però en un tancar i obrir d’ulls ha encadenat tres o quatre ocasions d’allò més perilloses.
A la segona part, els vallesans s’han topat dues vegades més amb el pal. La primera, com ja havia passat en l’inici del partit, ha estat només començar. Aquest cop, en un xut de falta de Miguelete. Respecte de l’equip que ha començat el partit, s’han mantingut sobre la gespa De Pedro, que amb prou feines havia disputat deu minuts, Èric Montes, Moha Ezzarfani, Dani Ferrer i Óscar. Han entrat Quim Borràs, Vera, Matheus, Oussama Boukir, Àlex Iglesias i Jandro. Més tard, també ha entrat Badr i una colla de jugadors a prova.
Poc després del travesser de Miguelete, l’anoienc Sergio Sandoval, un jugador que aquest estiu ha deixat l’Igualada per unir-se a les files del filial arlequinat, ha assistit Escudero per avançar el CE Sabadell al marcador. Minuts després, el mateix Miguelete ha fet el segon de penal. L’ha provocat Matheus.
En termes generals, ha estat un segon temps poc productiu pel CE Manresa, que ha tingut molt poques opcions per associar-se, superar línies i trepitjar àrea rival. En aquest sentit, el CE Sabadell ha ampliat encara més la seva superioritat i ha tingut moltes ocasions per ampliar encara més la diferència al marcador. Així i tot, els bagencs han mostrat una intensitat i un ritme sorprenent per tractar-se del primer enfrontament de l’estiu. A més, s’ha acomiadat del partit amb la bona notícia del gol de Rafa Catalán.
El segon test de pretemporada serà aquest dissabte davant el Reus FC Reddis, també fora de casa, rival dels bagencs al grup 2 de la Segona Federació.
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