Futbol
El CE Manresa s'estrenarà aquest vespre davant el CE Sabadell de Ferran Costa
El conjunt dirigit per Sergi Trullàs disputarà el primer partit de la fase de preparació tot just nou dies després del retorn als entrenaments
El CE Manresa estrenarà aquest vespre el calendari de la pretemporada amb la visita al CE Sabadell en un partit que es disputarà al Complex Esportiu Municipal de Sant Oleguer. El conjunt dirigit per Sergi Trullàs disputarà el primer enfrontament de la fase de preparació per al retorn a la Segona Federació tot just nou dies després de la tornada als entrenaments.
El primer partit de la pretemporada del CE Manresa serà contra un rival especial; el CE Sabadell de Ferran Costa. Costa va ser l'entrenador que va fer ascendir els bagencs a la Segona RFEF ara fa quatre temporades. El curs passat, en el seu primer any a la banqueta vallesana, va aconseguir la promoció a Segona Divisió.
A l'equip tècnic del CE Sabadell s'hi va trobar el surienc Gerard Puentes, amb qui ja havia coincidit al Badalona Futur. Anteriorment, Puentes havia estat segon entrenador del juvenil del CE Manresa i actualment també exerceix de president del CE Súria. En unes declaracions a Regió7, el periodista i analista bagenc va explicar com s'està preparant el Sabadell per afrontar el retorn a la segona màxima categoria estatal. "La Primera Federació era una categoria desconeguda per molts membres de l'equip tècnic i l'any que ve ens tornarà a passar el mateix. Vam tornar a començar el 13 de juliol, després de només dues setmanes de vacances, i treballarem per adaptar-nos el màxim de ràpid possible i demostrar, altra vegada, que amb constància i treball es pot arribar molt lluny". Així doncs, el CE Sabadell ja fa setmanes que s'entrena, i també ha realitzat una concentració fora de casa i ha disputat els primers amistosos.
"Una de les claus del nostre èxit va ser que vam treballar de valent, que l'ambient era molt sa i que la unió entre equip tècnic, jugadors i afició era molt bona", ha assegurat Puentes. El CE Sabadell també compta amb un altre manresà a l’equip tècnic. Es tracta d’Aitor Maeso, que ja va ser segon entrenador de Ferran Costa al conjunt bagenc i posteriorment va agafar les regnes del primer equip.
Per la seva banda, l'entrenador barceloní del CE Manresa, Sergi Trullàs, ha explicat, també a Regió7, que "afrontem el partit com un entrenament més en què repartirem els primers minuts de joc entre tots els jugadors disponibles". Els bagencs no podran comptar ni amb Aleix Díaz ni amb els nous fitxatges Santi Guzmán i Óscar Gómez, que van acabar la temporada lesionats. Segons el tècnic del club bagenc, els tres jugadors s'incorporaran al grup la setmana que ve. Sí que tindran minuts els altres quatre fitxatges de l'estiu; els laterals esquerrans Ivan Tébar i Oussama Boukir, l'extrem dret Pochito i el central Marc Castro.
La primera setmana de feina del CE Manresa va consistir en cinc sessions d'entrenament, una d'elles doble, amb l'objectiu de "fer que els nous jugadors s'adaptin al nostre mètode d'entrenament i d'anar establint relacions en totes les fases del joc", tal com ha explicat Trullàs. A més, el tècnic ha assegurat que "veig els jugadors amb molta predisposició" abans de l'inici del campionat de lliga el 6 de setembre contra el CD Arnedo.
El pròxim partit de pretemporada serà dissabte davant el Reus FC Reddis, un dels rivals dels bagencs al grup 2 de la Segona Federació. El següent enfrontament ja serà al Congost; el 5 d'agost amb el RCD Espanyol B.
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