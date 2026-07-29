Esquí nàutic
Jordi Ballús, de Manresa, assoleix un meritòri bronze en el Campionat del Món d'esquí nàutic
L'esportista bagenc, guardonat amb el premi de millor veterà a la Nit de l'Esportista de l'any passat, va ser tercer en la categoria +45 i modalitat eslàlom
Regió7
L'esportista manresà Jordi Ballús es va penjar el cap de setmana la medalla de bronze en el Campionat del Món d'esquí nàutic en categoria +45 i modalitat eslàlom que es va disputar durant la setmana passada a Calgary, al Canadà. Un resultat sorprenent tenint en compte que l'esquiador havia accedit a la final amb la marca més discreta, però més que meritori si es valora el nivell dels seus rivals i les condicions que es van viure dissabte, el dia en què es repartien els metalls al Predator Bay Waterski Club.
Ballús no va tenir la millor mànega classificatòria dijous, assolint una marca discreta d'una boia a 11,25 metres de corda. Un registre lluny de les seves possibilitats, però suficient per assegurar-se el passi per a la final, això sí, com a dotzè classificat. Això implicava que el manresà era el primer a competir, i que la resta de rivals sabrien, abans de llançar-se a l'aigua, quin era el seu registre.
Així i tot, Ballús no els ho va posar fàcil, i va aconseguir un bon primer resultat de 4 boies a 11,25 metres de corda. Un registre que cap dels cinc següents rivals van ser capaços de superar, fins que va arribar el sisè esquiador, el mexicà Jorge Suárez. L'esquiador de Mèxic va assolir 3 boies a 10,75 metres de corda, un registre que ja ningú va aconseguir superar.
Ballús va segellar el tercer lloc després que l'estatunidenc Mark Menasci el superés amb una bona actuació que li va permetre aconseguir 2 boies a 10,75 metres de corda. La resta de competidors, alguns d'ells amb molta experiència en competició i favorits a endur-se el campionat, no van aconseguir superar la bona marca del manresà, que ha tornat del Canadà amb un inesperat bronze penjat del coll.
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa