Els equips de casa nostra ja tenen definit el calendari de les seves Lligues Catalanes
El Manresa CBF repetirà a la de Lliga Femenina 2 en un grup de tres equips que l'emparella amb el Basket Almeda i el Segle XXI
Els quatre representants de Tercera FEB han quedat dividits en dos grups, el Tenena CB Esparreguera i el CB Navàs Viscola al segona, i el CB Artés i el CB Igualada al cinquè
Els cinc equips de casa nostra que durant la temporada competiran a lligues d'àmbit nacional, les que gestiona la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), ja tenen definits els seus enfrontaments de les respectives Lligues Catalanes. El Manresa CBF tornarà a competir a la de Lliga Femenina 2 en un grup amb dos equips més, mentre que els quatre equips masculins de Tercera FEB ho faran repartits en dos grups: el CB Navàs Viscola i el Tenea CB Esparreguera al dos, i el CB Artés i el CB Igualada al cinc.
A la competició de Lliga Femenina 2 hi jugaran un total de 7 equips, que es distribuiran en dos grups, un de quatre i l'altre de tres. En tots dos casos, es jugarà una lligueta de tots contra tots que definirà un finalista. Les manresanes han quedat enquadrades al grup segon, amb només dos rivals més, el Basket Almeda i el Segle XXI. El seu camí començarà la tarda de la Diada, quan es desplaçaran fins a Esplugues de Llobregat per jugar el primer duel. El segon partit assegurat tindrà lloc al Nou Congost una setmana després, el diumenge 20 de setembre, quan rebran el Segle XXI.
Un camí llarg a Tercera FEB
En el cas de Lliga Femenina 2, els dos primers classificats disputaran la final per conèixer qui esdevé vencedor de la 23a edició de la competició, mentre que per conèixer el 45è campió de la de Tercera FEB (antiga EBA), s'haurà d'esperar primer uns quarts, i després una Final a Quatre. Els quatre representants de casa nostra han quedat dividits en dos dels set grups de tres equips que ha ideat la Federació Catalana de Basquetbol.
El CB Navàs Viscola i el Tenea CB Esparreguera compartiran el Grup 3 amb el CB Valls Tallers Pablo Martínez, un rival potent, amb història dins la categoria i que destaca per tenir sempre molt d'ofici. Els primers a enfrontar-se amb els vallencs seran els navassencs, que ho hauran de fer a domicili la tarda de la Diada. En la segona jornada es jugarà el derbi de la regió central d'aquest grup, amb el CB Navàs Viscola actuant d'amfitrió del Tenea CB Esparreguera tot just dos dies després del primer duel. La fase de grups la tancaran els esparreguerins a casa, on rebran els de la capital de l'Alt Camp.
Al seu torn, el CB Artés i el CB Igualada compartiran el Grup 5 amb un altre dels habituals a la lliga, el Bàsquet Samà Vilanova. En aquest cas, el derbi de la Catalunya central tindrà lloc en la primera jornada, coincidint amb la Diada, i al pavelló artesenc. Els anoiencs seran els primers a cloure la fase de grups, a Les Comes, rebent el conjunt vilanoví. El darrer enfrontament del grup tindrà lloc dissabte 19 de setembre, a Vilanova i la Geltrú, on el conjunt artesenc tancarà aquesta primera fase.
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