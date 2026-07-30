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Futbol

La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura

L'entorn del jove, que té una mutació genètica del gen XRCC4 que afecta el seu creixement, demana a la Federació Catalana de Futbol que faci una excepció que el permeti jugar aquesta temporada

El Luca, amb una camiseta de l'Atlètic de Madrid de Griezmann

El Luca, amb una camiseta de l'Atlètic de Madrid de Griezmann / Arxiu familiar

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Marc Llohis

Manresa

La família del petit Luca, el nen de 10 anys de Castellnou de Bages que té una mutació genètica al gen XRCC4 que afecta el seu creixement, ha impulsat una campanya de recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura per a ell. La història es va fer viral fa una mica més d'un mes, quan la família va destapar que la normativa de la Federació Catalana de Futbol (FCF) impedia que el seu fill jugués, en una competició federada, amb nens més petits, tot i que la seva malaltia provoca que els nens de la seva edat el tripliquin en pes i envergadura.

La família ha iniciat aquesta nova campanya amb l'objectiu de visibilitzar encara més la seva situació, intentant que la primera negativa de la Federació a fer una excepció canviï, com a mínim durant la temporada 2026/27. De fet, el mateix organisme federatiu ja va explicar que després d'un pertinent estudi exhaustiu, el reglament de competició al qual es remet actualment es podria modificar en l'assemblea de clubs i entrar en vigor el curs 2027/28.

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La família, però, ja va explicar que no els servia aquesta alternativa, ja que "el Luca es mereix jugar i competir en un lloc segur. El futbol del Luca té data de caducitat... no ens serveix que per al 2027 o més tard aquesta norma estigui actualitzada perquè la temporada 2027/28 potser ja no pot jugar". De moment, la campanya ja ha recollit 275 signatures verificades.

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