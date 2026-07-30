Atletisme | Campionat d'Europa
Meritxell Soler, Mònica Clemente i Ericka Badeau Maseras posen rumb cap a Birmingham
Les tres atletes representaran la Catalunya central a la prova més important de la temporada en l'àmbit continental
Soler correrà la marató, Clemente hi anirà per competir en salt de perxa, mentre que Maseras formarà part de l'equip del 4x100
La regió central contribuirà amb tres de les seves millors atletes a l’equip estatal de cara a afrontar el Campionat d’Europa d’Atletsime que es disputarà entre el 10 i el 16 d’agost a la ciutat britànica de Birmingham. La Reial Federació Espanyola d’Atletisme ha fet públic avui mateix la llista definitiva de 94 atletes, 48 dones i 46 homes, que han complert els requisits establerts per la Federació europea i l’espanyola. Una xifra total de seleccionats que serà la més nombrosa de tota la història, superant els 92 assolits a Berlin, l’any 2018.
Qui ja tenia assegurada la seva plaça a la competició continental més important de la temporada des de finals del mes d’abril era la maratoniana de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler. L’atleta olímpica a París 2024 formarà equip amb Carolina Robles, Laura Luengo, Ester Navarrete i Fatima Azzaharaa Ouhaddou, que serà la punta de llança del combinat i que defensarà el campionat aconseguit l’any passat a Leuven
Serà la sisena participació internacional amb el combinat absolut en la trajectòria de Soler, que fins ara s’ha penjat dues medalles de bronze en europeus de mitja-marató en la classificació per equips el 2024 a Roma i el 2025 a Leuven, Bèlgica.
Més sola en la seva especialitat es trobarà la saltadora de perxa manresana Mònica Clemente. L’atleta del Diputació de València ha aconseguit el bitllet per ser a la ciutat britànica després de certificar una bona temporada de resultats i cloure entre les 30 millors a la classificació que atorgava les diferents places per a l’europeu. A més, Clemente ve de penjar-se la medalla de bronze en l’estatal disputat el cap de setmana passat.
També va aconseguir metall a Màlaga i viatjarà a Birmingham la velocista de l’Avinent Ericka Badeau Maseras. L’atleta de l’entitat manresana formarà part de l’equip del relleu dels 4x100, després de quedar-se fora, per tan sols cinc posicions, de participar de manera individual als 100 metres.
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