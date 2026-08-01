Futbol | Pretemporada
El CE Manresa signa taules en el segon enfrontament de pretemporada a Reus (0-0)
El conjunt de Sergi Trullàs ha empatat a zero en la seva visita al camp del Reus FC Reddis, que militarà al seu mateix grup a la lliga
El Centre d’Esports Manresa continua ultimant la seva preparació de cara a estar a punt en el seu retorn a la Segona RFEF, i no ha passat de l’empat a 0 en la seva visita al feu del Reus FC Reddis. Un enfrontament de pretemporada que s'ha disputat a porta tancada a l’Annex de l’estadi municipal de la capital del Baix Camp, i que ha deixat clara la gran igualtat de nivell quant al potencial de totes dues plantilles, malgrat que a totes dues encara els falta rodatge.
El d'aquest dissabte a la tarda era tot just el segon duel que afronta el nou projecte que encapçala Sergi Trullàs, després de la derrota de dimecres passat per 2-1 contra el CE Sabadell de Ferran Costa i Aitor Maeso, tots dos extècnics del primer equip del Centre d’Esports Manresa. Un segon enfrontament que arribava amb l’equip encara molt verd, però carregat de ganes de millorar.
El duel ha començat amb tots dos conjunts vigilants, molt pendents de no cometre errades en defensa, i centrats a construir amb tranquil·litat des del darrere. Una dinàmica que s'ha allargat fins al minut 20 de duel, en què els manresans han començat a trepitjar l’àrea rival, tot i que les ocasions de perill no acabaven d’arribar. Tampoc es mostrava massa vertical el Reus FC Reddis, que no aconseguia trobar el forat a l’entramat defensiu manresà, i només amenaçava amb alguna centrada lateral que no obligava a intervenir Òscar Pulido.
Una segona part més moguda
El duel ha arribat al temps de descans amb el marcador sense moure’s, però era el conjunt manresà qui portava el ritme del partit. Després dels merescuts 15 minuts de descans, els de Trullàs han mantingut la iniciativa. Però precisament amb els manresans bolcats a l’atac, els reusencs han aconseguit fer arribar una pilota llarga a Miquell Ustrell. Pulido ha estat hàbil i ràpid sortint a tapar l’espai, i la rematada del davanter reusenc ha sortit desviada.
El conjunt que dirigeix Sergi Trullàs continuava fidel al seu estil de joc, i malgrat dominar la possessió i gaudir d’algunes arribades, en cap moment obligaven a fer lluir Dani Parra, que havia substituït Guiu Escobar al descans. El ritme continuava sent frenètic, i mentre ara era el CE Manresa qui no s’aconseguia desfer de l’entramat defensiu reusenc, el conjunt local era molt incisiu mitjançant accions de joc directe que a vegades agafaven l’esquena de la línia defensiva manresana.
Semblava que el partit havia de morir sense cap gran ocasió de veritable perill per part de cap dels dos equips, però el cert és que els darrers 10 minuts han estat els més trepidants. El Centre d’Esports ha estat a punt d’obrir la llauna al 84, però una gran estirada del porter reusenc ho ha evitat.
Tres minuts després, altra vegada Ustrell, s'ha trobat amb una pilota morta a l’alçada del punt de penal després d’una bona jugada dels del Baix Camp, però la seva fuetada ha sortit desviada. El proper test per als manresans de la pretemporada serà dimecres vinent a les 19.00 hores, ja a l’Estadi del Congost, contra el filial de l’Espanyol.
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